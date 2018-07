El Vasco viaja a Ecuador con bajas en la defensa para medirse a Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

El Vasco da Gama brasileño viajó a Ecuador, en donde el miércoles se medirá al Liga de Quito en partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana con varias bajas en su defensa por la rescisión del contrato de Paulao, el desgaste de Breno y la baja médica de Rafael Galhardo.

La delegación tan sólo contaba con dos zagueros, Ricardo Graa y Oswaldo Henríquez, que obligatoriamente serán titulares, por lo que el conjunto carecerá de suplentes en la posición.

El conjunto carioca igualmente tan sólo viajó con tres laterales, Henrique, Luiz Gustavo y Luan, con los dos primeros confirmados como titulares y Luan como única pieza de reposición en la defensa.



Las limitaciones obedecen a que los médicos vetaron el viaje del lateral derecho Rafael Galhardo luego de que el jugador se quejara de mareos y desaconsejaron el desplazamiento del zaguero Breno, que venía destacando en la posición, debido al cansancio que acumula.

"Breno no viajará. Tenemos que adoptar los cuidados necesarios. Como viene destacando en la defensa y la organización del equipo, ha acumulado muchos minutos. No vale la pena desgastarlo aún más en la altitud de Quito", dijo el técnico del Vasco, el campeón mundial Jorginho.



También estarán ausentes el lateral Ramón, en tratamiento médico, y el zaguero Paulao, que pidió este lunes la rescisión de su contrato debido a que no cuenta para Jorginho.

Alô querida Manaus, terra de vascaínos, pousamos para abastecimento e daqui a pouco seguimos viagem pra Quito.



Alô querida Manaus, terra de vascaínos, pousamos para abastecimento e daqui a pouco seguimos viagem pra Quito.



El conjunto carioca informó en un comunicado que aceptó la petición de Paulao para rescindir el contrato y que, por esa razón, lo excluyó a última hora de la delegación que viajó a Quito.



En compensación, Jorginho podrá alinear en la capital ecuatoriana al volante Wagner, que, por suspensión, no pudo ser aprovechado el domingo en el partido en que el Vasco se impuso por 1-0 al Gremio en partido por el Campeonato Brasileño.



El entrenador definió como único delantero al ariete argentino Andrés Ríos, autor del gol de la victoria sobre el Gremio y cuyo contrato fue renovado la semana pasada.



El Vasco considera que, tras la importante victoria que obtuvo el domingo frente al Gremio, vigente campeón de la Copa Libertadores, el conjunto carioca puede sorprender en su debut en la Copa Sudamericana este año.

"Vamos muy fuertes a ese partido con la Liga, principalmente tras nuestra victoria sobre el Gremio. Tenemos mucha confianza y con seguridad protagonizaremos un gran partido en Ecuador", afirmó el volante Andrey en la rueda de prensa previa al viaje a Quito.

"Estamos llegando de tres partidos en los que tuvimos que esforzarnos mucho para conquistar el resultado positivo. Ahora iremos encarar la altitud y enfrentaremos dificultades, pero creo que estamos preparados físicamente y lo mostramos en el partido con el Gremio", agregó Andrey.

El volante admitió que el Vasco tuvo un mal resultado en su único partido este año en la altitud, en el que fue goleado por el Jorge Wilstermann boliviano en partido por la Libertadores, pero que el partido le permitió al equipo ganar experiencia en grandes alturas.



Ante las bajas en la defensa, la posible alineación del Vasco en Quito es la siguiente: Martin Silva; Luiz Gustavo, Ricardo Graa, Oswaldo Henríquez y Henrique; Andrey y Raul; Wagner, Giovanni Augusto y Thiago Galhardo; y Andrés Rios.