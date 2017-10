'El VAR es el seguro del árbitro', dice presidente de colegiados de Conmebol

Salvar al fútbol de polémicas que puedan determinar un partido es el objetivo de la Asistencia Arbitral de Video (VAR), dijo hoy, 16 de octubre del 2017, en Asunción el presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, Wilson Seneme.

La entrada de las cámaras en el fútbol es para Seneme "un seguro" para el colegiado principal, ya que tendrá otros tres pares de ojos en el campo de juego gracias a los tres asistentes que revisan las imágenes de las cámaras de retransmisión para poder ayudarle.



"El árbitro es líder. Si un VAR le envía una información y no está seguro de la información, es de él la decisión final. El árbitro de video es solo un asistente. La gente tiene que entender que el árbitro está ganando un seguro. El VAR es el seguro del árbitro", afirmó Seneme.



El excolegiado brasileño explicó que solo se utilizará el video en cuatro supuestos concretos y que no se parará el partido de forma constante, ya que solo es el árbitro principal quien puede pedir dicha asistencia.



"Hay cuatro jugadas que son permitidas por IFAB para que se pueda usar el video. Serían expulsiones directas, jugadas de penaltis marcados mal o no marcados por error claro, también todas las revisiones de situación de gol por si hay una falta previa o fuera de juego, y errores de identidad en jugadores", indicó.

Seneme dirigió este lunes, 16 de octubre, en la cancha de la Conmebol a varios grupos de árbitros internacionales en la capacitación de los colegiados suramericanos para trabajar con el VAR, que será implementado por la confederación por primera vez en las semifinales de la Copa Libertadores.



"Será bueno, no solo para los árbitros, sino para el fútbol de una manera general. La intención y el sistema no es para interferir en todo el fútbol, no queremos matar el fútbol y estar con video para todas las jugadas", añadió.



"El fútbol va a tener su interpretación, el árbitro va a tener su interpretación, no queremos quitar la interpretación del árbitro. Queremos un poco más de claridad y justicia. No queremos perjudicar la inversión de los equipos, la hinchada que va a ver el partido, queremos un juego con un poco más de justicia", agregó.



Seneme, quien fue colegiado FIFA por 10 años, afirmó que el árbitro central será quien determine la decisión final como sucede hasta ahora, pero con más ayuda, ya que no se pueden seguir dando casos como el del partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 entre Panamá y Costa Rica del martes pasado.

Un gol fantasma de Gabriel Torres fue validado por el árbitro, que no pudo ver la repetición de la acción para determinar si la pelota llegó o no a entrar.



Esta jugada derivó en la primera clasificación de Panamá a un mundial de mayores, eliminó de Rusia 2018 a Estados Unidos y envió a la repesca a Honduras.



"No se puede ver más una jugada como esta del partido (Panamá 2-1 Costa Rica) y no legitimando una clasificación. No es lo que quiere el árbitro, ni el público ni los jugadores. Nadie quiere esto", señaló Seneme al respecto de esta acción que derivó en el primer gol de Panamá y en la que el balón nunca entró.



"Si puedo poner un sistema que va a salvarme de todo esto, inclusive a la carrera del árbitro, ¿por qué no ayudarlo también? Esto va a traer beneficios si la implementación es de una manera responsable y adecuada", agregó.



Sin embargo, el VAR trae consigo también la polémica de quitar parte del poder de decisión al juez, algo que desmintió Seneme al alegar que "el papel de responsable de un partido va a seguir siendo del árbitro central".



Seneme también destacó la aceptación del VAR por parte de los árbitros Conmebol, quienes "están muy contentos de saber que pueden pasar un error por un fallo de visión o un mal posicionamiento, y van a tener esto y van a poder salvar el partido, la inversión, a la hinchada, salvar la emoción de un encuentro".