Valencia gana al Alavés y desplaza al Real Madrid del tercer puesto

El Valencia se situó provisionalmente en tercer puesto en la clasificación de la Liga española, gracias a su victoria 3-1 en casa ante el Alavés (16º) , este sábado en la 29ª jornada.

Con 59 puntos, el Valencia aventaja ahora al Real Madrid en dos unidades, con lo que añade presión a los hombres de Zinedine Zidane, que jugarán su partido de este fin de semana el domingo en el Santiago Bernabéu contra la revelación del campeonato, el Girona, que es séptimo y pelea por clasificarse a la Europa League.



El Valencia sentó las bases de su victoria en la primera parte, cuando se distanció ya 2-0 al descanso.

El primer gol 'che' lo firmó Rodrigo (minuto 19) , que recibió en la frontal del área, se apoyó en el italiano Simone Zaza, que se la devolvió en una pared y el hispano-brasileño, ya en la zona del punto de penal, no perdonó en el cara a cara con el arquero rival.



El segundo del Valencia llegó en el 33, con una falta colgada al área desde el lateral por Daniel Parejo, en la que Zaza metió el pie entre una nube de jugadores, empujando a la red.



Rubén Sobrino acortó la diferencia para los vitorianos en el 49, pero el Valencia volvió a ampliar su renta poco después, en el 54, por un tanto en contra de Víctor Laguardia.



El Valencia no pierde en Liga desde el 4 de febrero, cuando cayó en el campo del Atlético de Madrid por 1-0, y ha ganado sus últimos tres partidos, lo que le permite mantenerse cómodamente dentro de los cuarto puestos que permiten clasificarse para la Champions.

La victoria sirve de dedicatoria al mediocampista francés Francis Coquelin, operado del tendón de Aquiles y que no jugará más esta temporada. Antes del partido, los jugadores del Valencia saltaron al campo con una camiseta con un mensaje de apoyo a su compañero.



El Alavés es decimosexto, pero tiene todavía 10 puntos sobre la zona de descenso, con lo cual su situación es relativamente tranquila.



Más preocupante es la de Las Palmas (18º) y Deportivo (19º) , que empataron 1-1 en La Coruña en el primer partido del día.



El croata Alen Halilovic adelantó al equipo canario en el minuto 3 en Riazor y los gallegos igualaron en el 22 por medio de Raúl Albentosa.



El resultado no deja muy contento a ninguno de los dos: Las Palmas queda ahora a 6 puntos de la zona de salvación y el Deportivo a 7. Esos puestos fuera del descenso los marca el Levante (17º) , que el viernes había conseguido un valioso triunfo 2-1 sobre el Eibar (10º) .



El Getafe (9º) no renuncia a la pelea por la Europa League y para ello ganó 2-1 en el campo de la Real Sociedad (14ª) . Los vascos se adelantaron en el 23 con gol del brasileño Willian José y después remontaron para los 'azulones' el togolés Djené Dakoman (45+1) y Ángel Rodríguez (51) .