Uruguay y Costa Rica se clasifican a octavos del Mundial sub-20

Las selecciones sub-20 de Uruguay y Costa Rica se unieron este sábado 27 de mayo de 2017 a Venezuela y México como representantes latinoamericanos en octavos de final, luego del empate de la 'Celestita' ante Sudáfrica (0-0) , y el triunfo de los 'Ticos' ante Zambia (1-0) .

Uruguay y Costa Rica lograron sus objetivos después del doble duelo americano-africano; ser líder de la llave para los 'charrúas' y pasar de ronda para los centroamericanos.



Uruguay sub-20 solventó su compromiso ante Sudáfrica con un empate a cero que le permite acceder a octavos como líder invicto de su llave, y se jugará el pase a cuartos el miércoles 31 de mayo (08:00 GMT) ante un rival aún por confirmar.



Uruguay sufrió en Incheon para sumar el punto que le aseguraba el primer puesto, pero que ni siquiera habría necesitado luego del empate a dos entre Italia y Japón a la misma hora.



La 'Celeste' cierra su llave con 7 unidades, tres por delante de Italia y Japón. Europeos y asiáticos acceden a octavos como segunda y tercera respectivamente, mientras que el combinado sudafricano se despide con una unidad en su casillero.



Además el combinado 'charrúa' puede presumir al igual que Venezuela de ser las dos únicas selecciones que luego de dos partidos no han encajado un gol en el campeonato.



Un mérito que el arquero del Fenix Santiago Mele quiso repartir con sus compañeros al término del partido ante Sudáfrica: “ Es mérito de todo el equipo, desde el ultimo delantero hasta mí. La recuperación de la pelota es un tema que se trabaja mucho ” .



Sudáfrica dispuso de varias claras ocasiones para haber estrenado las redes de Mele.



El delantero del filial del Atlético de Madrid Nicolás Schiappacasse se mostró como el más incisivo de los hombres de Fabián Coito, que no mostraron la ambición ofensiva de los dos partidos anteriores.



El empate de Japón ante Italia, después de ir perdiendo 2-0, complica aún más el pase a octavos de Argentina, que sigue necesitando a dos rivales que presenten peores guarismos para seguir viva en el Mundial.



Suspense y épica para los 'Ticos'



Mayor sufrimiento presentó Costa Rica para sellar su pase a octavos, con una victoria por la mínima ante Zambia (1-0) , un penal fallado, y un gol anulado al conjunto africano en el último minuto.



Los 'Ticos' cosecharon en Cheonan ante Zambia (1-0) su primer triunfo en la cita mundialista luego de caer ante Irán en la primera fecha (1-0) , y de empatar con Portugal en la segunda (1-1) .



Los hombres dirigidos por el argentino Marcelo Herrera, que suman cuatro unidades y una diferencia de goles de cero, presentan ya mejor balance que Argentina (3 puntos) , y Alemania (4 puntos, -1 en balance de goles) , lo que les permite ser una de las mejores terceras.



Durante varios minutos, los 'Ticos' llegaron a ser segundos, pero un gol postrero de Portugal ante Irán (2-1) les relegó al tercer puesto por el mayor número de goles anotados por el combinado luso. Zambia cierra la llave C como líder, mientras que Irán se despidió del torneo.



Ante Costa Rica, con el primer puesto de la llave en el bolsillo virtualmente, Zambia, que no sabe jugar a especular, no bajó el acelerador y en todo momento buscó el arco de Erick Pineda.



Costa Rica se adelantó a los 15 minutos al aprovechar Jostin Daly el rechace del penal que le detuvo el arquero zambiano Mangani Banda.



Pero el mayor susto para los 'Ticos' estaba aún por llegar. Al filo cumplirse el tiempo reglamentario el jugador del Esmoriz portugués Emmanuel Banda sacó un gran disparo al larguero, cuyo rechace envió Daka a la red. El árbitro concedió el tanto mientras los jugadores de Costa Rica se tendían hundidos sobre el césped.



La revisión de la jugada en video decretó que Daka se hallaba en posición adelantada en el momento del disparo de su compañero. El tanto fue anulado y la alegría volvió al combinado 'Tico' que disputará ante un primero de otra llave los quintos octavos de final de su historia.