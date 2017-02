Uruguay regresa a casa y celebra haber sido 'el mejor' de Sudamericano Sub 20

La selección uruguaya sub 20 regresó hoy, 13 de febrero del 2017, a Montevideo con el trofeo de campeón del Sudamericano de la categoría que logró el sábado en Ecuador y festejó con los centenares de personas que recibieron al plantel en el aeropuerto haber sido "el mejor" equipo del torneo.

Así lo expresó a la prensa el entrenador del equipo, Fabián Coito, quien también dijo que es un triunfo que hay que festejar porque ganar un Sudamericano Sub 20 es muy difícil.



"Yo creo mucho en la relatividad de los resultados pero cuando se dan bien las cosas hay que destacarlas, ganar un Sudamericano es muy fuerte y muy duro. Lo ganamos en forma totalmente justificada, ganamos la serie, el hexagonal, la sumatoria total... En todo sentido el equipo demostró que es el mejor", declaró Coito.



Uruguay conquistó el Sudamericano Sub 20 al imponerse por 2-1 a Ecuador y llevó de vuelta el trofeo a sus vitrinas 36 años después de su última conquista.



"Es un torneo de una magnitud tremenda y por algo demora tanto en conseguirse después de tantos años, no es nada fácil", expresó el seleccionador.



El equipo arribó al Aeropuerto Internacional de Carrasco, a las afueras de Montevideo, sobre las 5:00 de la madrugada hora local (03:00 de Ecuador) y fue recibido por unos 200 aficionados.



El delantero del Atlético de Madrid Nicolás Schiappacasse dijo a su llegada que ha sido un triunfo "impresionante" y que "el equipo se lo merece por todo el sacrifico que hizo". Por su parte, el capitán del grupo, el atacante del Nacional de Montevideo Rodrigo Amaral, señaló estar "muy contento".