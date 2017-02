U. Católica no pudo vencer al líder del Campeonato Nacional, el Delfín 

El equipo de la Universidad Católica empató sin goles frente al Delfín de Manta en el estadio Olímpico Atahualpa, este sábado 25 de febrero. El partido entre 'católicos' y 'cetáceos' fue el tercero de la cuarta fecha del torneo nacional 2017 e inició a las 12:00.

En los minutos iniciales, el cuadro local tomó la iniciativa. El capitán de la Católica, Facundo Martínez, fue el responsable de llevar las primeras acciones de peligro al arco del Delfín. Promediando el minuto 3', el 'Facu' sacó un remate de media distancia que se fue por encima del arco del portero Pedro Ortiz.



Dos minutos después, tras un tiro libre efectuado por Martín Defederico, el cuadro universitario tuvo una nueva oportunidad para abrir el marcador. Tras el tiro de Defederico , dirigido al área chica del Delfín, el defensa Wilmer Meneses no logró cabecear con precisión y desperdició una chance clara de anotar.



Tras 15 minutos de juego, el dominio camarata era claro, pero no lograba hacer daño. Cifuentes, Escalada y Defederico eran los encargados de emprender las acciones de ofensiva del elenco dirigido por Jorge Célico.



Precisamente, una jugada rápida entre Cifuentes y Escalada al minuto 17 permitió que el exEmelec logrará escaparse en el área del Delfín y anotar con un golpe de cabeza. Para mala suerte de la Católica, Escalada se encontraba en posición adelantada y el tanto no cambió el marcador.



Recién al minuto 22, el cuadro del Delfín logró llevar peligro al arco del nobel Ángel Mosquera. Con pelota parada, la 'Tuca' Ordóñez cobró un tiro libre diagonal al área de la Católica que alcanzó a impactar Jacob Murillo, pero sin dirección. El remate se fue por encima de la portería de Mosquera.



La jugada a favor del Delfín no significó en un despertar del cuadro cetáceo. Más bien, la 'chatolei' recobró el dominio del balón e intensificó sus acciones en ataque. Cifuentes y Escalada volvieron a ser los protagonistas en ataque, pero el arquero Ortiz estuvo claro para resguardar su meta. En los primeros 30 minutos de juego, el cuadro 'camarata' tenía campo y pelota pero la definición seguía en deuda.



Al minuto 35', una nueva opción para la Católica no logró su cometido por la oportuna intervención del arquero cetáceo. Pedro Ortiz logró sacar al tiro de esquina un remate de fuera del área de Wilmer Godoy.



Ante la presión del local, el Delfín volvió a tener un ligero respiro con otra pelota parada. Jacob Murillo volvió a ser el protagonista de la jugada. Al minuto 37, el exOlmedo efectuó un tiro libre de frente al arco de Mosquera. El remate tenía buena dirección e impactó en el poste de la mano izquierda del arco camarata. Fue la más clara de la visita durante el primer tiempo.



Antes de finalizar la primera parte, Matías Defederico volvió a ensayar un remate de media distancia. Una vez más su tiro salió desviado. Pero esa jugada no sería la última acción de los primeros 45 minutos, el 'torito' Escalada también tuvo otra chance de abrir el marcador, pero, tras internarse en el área del Delfín y sacar un remate directo, el arquero Ortiz volvió a lucirse y logró detener a medias el tiro. El resto fue trabajo de la defensa cetácea que apagó el incendio sacando de puntapié el rebote.



Iniciado el segundo tiempo, al minuto 48', la Católica se fue con todo a buscar el gol de la apertura. Un desborde por la franja derecha del Delfín logró llegar al área del portero Ortiz. La defensa no pude sacar la pelota y el rebote le quedó a Romario Ibarra que tras quedar frente a frente con Ortiz no pudo mandarla a guardar.



La respuesta del Delfín no se hizo esperar y dos minutos después volvieron a tener opciones de marcar. Primero, a los 50', con un tiro libre efectuado por Carlos Garcés. El remate del atacante impactó en la barrera, pero se fue cerca del horizontal. Luego, en el tiro de esquina, el defensa Jhon Chancellor estuvo cerca de cabecear al palo de la mano izquierda de Mosquera, pero la pelota le sobró y el rebote le quedó a Andrés López, quien despejó de inmediato.



Pasado el minuto 60', el dominio de la Católica se fue difuminando. El juego lento que el Delfín proponía permitió que las acciones en ofensiva de la 'chatolei' mueran en tres cuartos de cancha.



Recién al minuto 65', Cifuente volvió a tener una nueva oportunidad de marcar tras recibir un pase cruzado de Meneses desde la derecha. El joven atacante camarata se internó en el área chica pero no logró impactar con su pierna derecha el balón.



Pese a que la propuesta ofensiva no fue la carta más utilizada por el Delfín, el técnico Guillermo Sanguinetti mandó a la cancha al joven Jordan Sierra, una de las figuras de la selección sub 20 de Ecuador.



Sierra ingresó al minuto 68 por Henry Patta. No obstante, el trabajo del joven delantero no dio mayores variantes a la ofensiva cetácea pues el cuadro mantense prefirió esperar al rival y tratar de llevar peligro con las pelotas paradas.



En los 10 minutos finales, las acciones en mediocampo fueron la tónica del partido. La defensa del Delfín intensificó su trabajo y Francisco Silva y Jhon Chancellor estuvieron atentos a cortar el juego al borde del área.



Sin espacios, el cuadro camarata intentó buscar con rápidas arremetidas por las bandas, pero Cifuente, uno de los jugadores más incisivos, no pudo dar dirección a sus pases. Por su parte, el Delfín se fue metiendo en su propio terreno y defendía con una doble línea de 4. Solo la 'Tuca' Ordóñez tenía breves habilitaciones en ataque que llevaban algo de peligro al arco de Mosquera.



Al minuto 87, el Delfín, tras un rápido tiro de esquina, pudo marcar en el arco de la Católica, pero Chancellor se encontraba en posición adelantada y su remate fue invalidado.



Ya en los minutos adicionales, la figura de la Católica, Jhon Cifuente, tuvo una nueva opción para marcar, tras parar con el pecho un rebote de Escalada, el delantero, de espaldas al arco de Ortiz, sacó un remate cruzado pero no tuvo dirección.



El partido fue dirigido por el árbitro Carlos Orbe, asistido en la Línea 1 por Guilber Gracia y, en la Línea 2, por Dennys Guerrero.