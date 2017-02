Universidad Católica goleó 5-1 a Clan Juvenil en el Atahualpa

Una clase magistral de fútbol le dio la Universidad Católica al recién ascendido Clan Juvenil en el estadio Olímpico Atahualpa. Los camarattas golearon 5-1 a los sangolquileños y se ubicaron punteros en la tabla del Campeonato Ecuatoriano.

Durante el inicio del cotejo, Clan Juvenil intentó jugar a la ofensiva en la cancha del club local. Durante los primeros cinco minutos, el cuadro sangolquileño tuvo dos entradas y tiros al arco que no lograron concretarse.



Al minuto 6, los camarattas frenaron de golpe a los visitantes con el primer gol anotado por John Cifuentes tras recibir un pase a profundidad de Luis Miguel Escalada. Así, el cuadro local se ponía a la ventaja de 1-0 ante Clan Juvenil.



Después del primer gol, el cuadro de Sangolquí bajó el ritmo de ataque y comenzó a jugar en modo defensivo. En el minuto 20, Escalada buscó nuevamente protagonismo con un remate directo al arco, pero el balón terminó fácilmente en las manos del portero Wilmer Zumba.



Al minuto 25, una entrada de John Cifuentes terminó en un remate que Wilmer Zumba logró atajar con una aparatosa estirada. Inmediatamente después del rebote, un error defensivo de Clan Juvenil causó que Cifuentes tomara nuevamente el balón. El delantero volvió a rematar, pero Zumba logró desviar nuevamente el tiro.



Luis Congo intentó hacer reaccionar a Clan Juvenil en el minuto 30. El delantero pegó un remate de cara al arco que terminó saliendo desviado de la portería Hernán Galíndez y no representó mayor peligro para el trencito azul.



En el minuto 39, Matías Defederico se coló en media cancha y envió un remate desde fuera del área al lado derecho. El tiro entró inmediatamente dentro del arco de Wilmer Zumba. Así, la Católica se ponía a la ventaja 2-0 al final del primer tiempo.



Al inicio del segundo tiempo, en el minuto 47, John Cifuentes estuvo a punto de poner el tercer tanto para los celestes. El delantero remató después de burlar a la defensa sangolquileña, pero el guardameta Zumba logró desviar el esférico.



Al minuto 55, Johnny León puso el descuento 2-1 para Clan Juvenil. El jugador aprovechó un rebote que llegó de un centro y con un cabezazo metió el balón dentro de la red de Galíndez.



La alegría del equipo del valle duró poco, pues al minuto 58 Andrés López se coló dentro del área, recibió un pase e inmediatamente remató hacia el arco de Zumba. El portero no alcanzó a desviar el balón y el cotejo se ponía 3-1 en favor de la chaloteí.



Al minuto 62, tras un tiro libre de Matías Defederico y un toque de Robert Arboleda, Luis Miguel Escalada dio un remate de cabeza que puso el 4-1 para Universidad Católica.



Allí no acabó el hambre de gol de los camarattas. Al minuto 70, Romario Ibarra se coló dentro del área y recibió un pase frente al arco. El jugador remató y el balón ingresó en el arco de Zumba. Así, la Católica goleaba por 5-1.



Los universitarios continuaron metiendo presión en el área rival durante los últimos minutos del cotejo. Sin embargo, a pesar de las ansias por anotar el sexto gol en favor de los locales, la chatoleí se tuvo que conformar con la goleada 5-1.



De esta manera, Universidad Católica se ubica en el primer puesto de la tabla del campeonato. Clan Juvenil, por otro lado, tendrá que esperar a las siguientes fechas para reivindicarse en su debut en la serie A.

Alineaciones



Universidad Católica:

Clan Juvenil:



Wilmer Zumba; José Ramírez, Efrén Proaño, Luis Checa, Carlos Vayas; Carlos Quillupangui, Henry León, Jairon Bonett, Santiago Mallitasig; Narciso Mina, Luis Congo.