Universidad San Francisco ganó 3 por 0 a Carneras en el fútbol femenino

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Universidad San Francisco y Cumandá lideran los hexagonales A y B del Campeonato Nacional de fútbol femenino tras la segunda fecha.

El equipo universitario venció 3 por 0 a Carneras, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, de Cuenca. Los tres tantos universitarios fueron logrados por Marthina Aguirre, Diana Ganán y Sarahí Valle.

Universidad San Francisco sumó 6 puntos en dos fechas.

El equipo de la escuela de fútbol de Jaime Iván Kaviedes, IK-9, igualó 2-2 con Liga Deportiva Universitaria Amateur en partido realizado en Santo Domingo de los Tsáchilas.



Adriana Barré anotó los dos goles tsáchilas mientras que Nicole Pardo los dos tantos albos.



IK-9 va segundo en el grupo A con 1 puntos mientras que LDU-A es tercero con igual puntaje, pero en dos partidos.



Espuce y Unión Española postergaron sus cotejos, pues sus planteles aún no estaban completos por la intervención de Escupe en los Juegos de la Confederación Sudamericana y Unión Española cedió a la selección a seis jugadoras para la Selección Nacional que jugó la Copa América.

El próximo fin de semana se jugará la tercera fecha con los partidos: Espuce vs. IK-9, San Francisco de Quito vs. Unión Española y LDU-A vs. Carneras.

En el grupo B, Cumandá venció 1 por 0 a Talleres Emanuel con anotación de Yomara Mashu. Así el equipo de Pastaza sumó 6 puntos para instalarse en el primer lugar.



El fin de semana se produjo el debut de Ñañas, equipo que fue subcampeón del Torneo Apertura del año pasado.



En el partido que se jugó en la Casa de la Selección, ganó 3 por 0 a Espe.

Por el conjunto tomate anotaron Andrea Acuña, Chidinna Ifema y Lady Ayoví.



Ñañas ya ocupa el segundo lugar con 3 puntos .

No se disputó el cotejo entre Quito FC y 7 de Febrero por la participación de la Selección en la Copa América, que se disputa en Chile.

Por la tercera fecha se realizarán los cotejos: 7 de Febrero vs Ñañas, Talleres Emanuel vs. Quito FC y Espe vs. Cumandá.



El campeonato nacional femenino es organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a través de la Comisión Nacional de Fútbol Amateur.