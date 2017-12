La última fecha se juega entre polémicas

Los futbolistas de Orense están tranquilos y ayer festejaron los ocho años de fundación del club. El presidente Darwin Palacios garantizó al plantel que el ascenso no está en riesgo.

Además ofreció una defensa legal ante el expediente abierto en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por el supuesto amaño del equipo machaleño con los árbitros en el último partido ante Chacaritas.

Orense juega esta tarde ante Puerto Quito, a las 13:00, por la última fecha del cuadrangular de ascenso de la Segunda Categoría. Ambos clubes están ascendidos a la Serie B.



Sin embargo, por el expediente que se abrió a la FEF aún no habrá premiación a Orense. Palacios contó que los abogados tienen la documentación lista. “Intentan dañar nuestro buen nombre.



Somos un proyecto serio y lo vamos a demostrar. No pueden acusarnos sin pruebas sobre los supuestos amaños. La próxima semana estaremos en la FEF para defendernos”, manifestó el directivo.



Palacios aclaró que hubo un pedido de Orense de no jugar la última fecha por cuestiones económicas. Sin embargo, eso fue rechazado y hoy visitan al campeón del cuadrangular de ascenso. El otro partido de la última fecha se jugará mañana, a las 13:00.



Chacaritas será local en el estadio de Guano ante Rocafuerte. Hólger Maroto, presidente del Chacaritas, de Pelileo, explicó que en el caso de comprobar el supuesto amaño de Orense ascenderá el tercero de la tabla.



“Trataremos de cerrar bien el año con una alegría por nuestra gente. Esperamos que el expediente sea tramitado con la transparencia del caso. No queremos el ascenso en la mesa. Queremos justicia”, dijo Maroto.



La Comisión Disciplinaria de la FEF llamará a ambas partes y estudiará todas las pruebas que presenten antes de tomar alguna resolución.