Jefe de la UEFA pide al menos tres equipos europeos más en el Mundial

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, exige al menos tres equipos más europeos en el Mundial ampliado a 48 equipos que aprobó la FIFA a partir de 2026, advirtió en una entrevista publicada hoy en el diario alemán 'Die Welt'.

"La calidad está en Europa y Sudamérica. Estamos exigiendo al menos 16 puestos, ese sería el peor escenario", señaló Ceferin, cuya organización tiene actualmente 13 lugares asegurados en la Copa del Mundo de 32 selecciones. Ceferin dijo que la UEFA no estaba a favor de la ampliación, pero que una vez aprobada quería que se respetara el papel líder de su confederación.



"No queremos ser arrogantes, pero Europa es el número uno cuando se trata de calidad y facturación. No somos simplemente una más de las confederaciones", dijo el esloveno. "No se nos puede derrotar todo el tiempo en una votación. Si eso sucede, podría llevar a problemas graves entre FIFA y UEFA. Pero FIFA sabe esto y no sucederá", agregó.



Por otro lado, Ceferin calificó como "un chiste" las propuestas de cambios reglamentarios surgidas a raíz del anuncio de la ampliación del Mundial. Entre otras cosas, el departamento de fútbol dirigido por el exjugador Marco van Basten propuso cambiar las tandas de penales tras un empate por 'shoot-outs', que consisten en conducir el balón desde el centro del campo y definir en un uno contra uno ante el arquero.



También se habló de expulsiones temporales o de abolir el fuera de juego. "No necesitamos una revolución, porque el juego es fantástico como es. El fuera de juego es importante", aseguró Ceferin.