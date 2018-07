Manta volverá a vibrar con el Ironman 70.3

LEA TAMBIÉN

El desafío para 1 700 deportistas, amateurs y profesionales, será el domingo. El Ironman 70.3 Ecuador se desarrollará en Manta, puerto que tiene todo listo para el evento que repartirá 30 cupos al Campeonato Mundial de Niza, Francia.

La competencia comenzará con 1,9 kilómetros de natación en las playas del Murciélago. Luego, los atletas deberán pedalear por el circuito de 90 km, entre Manta y la playa de Crucita, para retornar al Malecón para correr 21 km.



El ganador del año pasado fue el brasileño Reinaldo Colucci, quien cubrió las distancias en tres horas y 53 minutos (03:53.00). Giovanny Mármol fue el primer ecuatoriano en llegar a la meta. Lo hizo en un tiempo de 04:18.39, para ocupar el décimo lugar.



En la rama femenina, la estadounidense Kelsey Withrow fue la ganadora. Ella cruzó la meta en 04:31:09.



La participación en el Ironman de Manta ha crecido cada año. Esta vez estarán en línea de partida unos 1 700 atletas. El año pasado lo hicieron 1 600 mientras que en las dos primeras ediciones los participantes fueron 1 300 y 1 500.

Gabriela y Roberto Espinosa del equipo acolite correrán en Manta. Foto: Archivo EL COMERCIO

Anoche, al cierre de esta edición, debía llegar al país María Teresa Guerrero, la ‘Flaca’, quien ganó por tres años consecutivos el Ironman en su categoría. Este año, una lesión le impidió terminar el Ironman de China, en abril pasado. Desde entonces ha realizado un trabajo específico para competir en Manta. “Sé que no llegaré en las condiciones de otros años, pero eso no me importa, quiero tomarme la carrera de forma diferente, mi objetivo será ir solo con la mente puesta en disfrutar. Quiero tomarme esta carrera como la mayoría de las personas que practican triatlón, cuyo objetivo es divertirse y terminar”, escribió desde Estados Unidos, su lugar de residencia.



Su entrenamiento ha tenido la supervisión de su ‘coach’, Armando Galárraga. Esta mañana se trasladará a Manta para preparar su participación.



Quien no participará será Silvio Guerra, quien el mes pasado compitió en el Full Ironman de Colorado en Estados Unidos. Además, “porque el 22 de julio se realizará el Ironman de Nueva York”, dijo.



Quienes sí estarán en línea de partida serán Gabriela y Roberto Espinosa del equipo Full acolite, como lo hicieron el año pasado. La hermana menor sufre de parálisis cerebral desde su nacimiento. “Siempre supe que mi incapacidad física no iba a ser un obstáculo para lograr mis metas. Lo que buscamos con mi hermano es servir de inspiración para que otras personas que sufren de alguna discapacidad puedan luchar por alcanzar sus sueños”, dijo tras recibir el ‘acolite’ de una marca de autos para su participación.