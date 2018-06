Toroitich venció en su cuarto intento la Quito Últimas Noticias 15K

LEA TAMBIÉN

Margaret Karie Toroitich esperó el último kilómetro de la Quito Últimas Noticias 15K para dar su gran zarpazo. En la avenida Naciones Unidas aceleró y se enrumbó sola a la meta, en la pista sintética del estadio Olímpico Atahualpa.

Su ataque sorprendió a la peruana Gladys Machacuay, quien se quedó sin fuerzas para seguirla en el tramo final de la competencia internacional de los 15 kilómetros. Así, la keniata, de 38 años, ganó con 53 minutos y 10 segundos.



Machacuay se ubicó en la segunda posición con 53:26, seguida de la ecuatoriana Jéssica Paguay (con 53:50).



Con esto, la africana de trenzas, piel tostada y una amplia sonrisa, festejó su primera victoria tras cuatro intentos. La primera vez terminó cuarta. Luego, sufrió un calambre que le impidió pelear por el podio. Posteriormente, terminó segunda.



Hasta que ayer, por fin, pudo festejar la victoria. El atletismo es su trabajo. El dinero que obtiene en las carreras le permite sustentar sus gastos y ayudar a su hija Phylis, de 22 años, quien reside en Panamá. Cuando puede también envía los recursos obtenidos a Eldoret, su ciudad natal, donde tiene unos 10 familiares.



La ganadora salió desde San Bartolo con el pelotón élite, junto a Machacuay, las ecuatorianas Diana Landi, Jessica Paguay, Rosalba Chacha y la keniata Firegenet Mendefiro. Parecía una pelea pareja, hasta que Landi se quedó relegada.



Un cachorro empezó a perseguirlas durante su trayecto. El can negro se coló con las atle­tas élite y las acompañó hasta la 5 de Junio, antes de la entrada al Centro de la capital.

“Denle agüita al perrito, para que no las estorbe. Les vaya a hacer caer”, gritó una mujer, mientras veía avanzar al perro y a las competidoras.



A esa altura, Paguay, Toroitich y Machacuay se distanciaron más. Y, en el kilómetro 10 la pelea solo quedó entre la keniata y la peruana.



Margaret no se precipitó. Al contrario, con su experiencia optó por mantener el ritmo de la peruana. Esto formaba parte de una estrategia, que planificó desde abril.



El año pasado, Machacuay la superó en la maratón de Huancayo. Algo que le sirvió muchísimo para vencer ayer.



“En esa carrera me ganó en el kilómetro 41, pero ahí me di cuenta que podría superarla con los remates largos. La tenía estudiada”, contó la corredora africana, con un español algo enrevesado.



Sabe expresarse en español pues vivió en el país entre el 2015 y el 2017. Vino por primera vez a Ecuador luego de una invitación que le hizo Franklin Tenorio para la 15K. A ella le agradó la idea. Estar en la capital ecuatoriana le ayudaba a prepararse en la altitud y viajar a países como Perú, Colombia y Panamá, para las pruebas internacionales.



A finales del año pasado decidió dejar Quito y fue a radicarse en Panamá. Sin embargo, volvió en abril para alistarse para la 15K.



Desde entonces se preparó con el grupo de Édgar Toaquiza, en Chimbacalle. Se entrenó sola en Cumbayá y en el parque Metropolitano. Madrugaba a esos lugares para trotar. En ocasiones, también corría por las calles de la 15K. Esa preparación dio resultados y ayer salió triunfadora.

Al arribo a la meta, tomó al ‘vuelo’ una rosa que le entregaron en la pista y se mostró feliz. Sonrió y dejó ver la ausencia de un incisivo en el maxilar superior al cruzar la meta.



Los aplausos fueron sonoros para Margaret, quien ahora se alistará para pruebas en Panamá y México y, claro, para ir a abrazar a su hija Phylis.

¿Qué la impulso a correr en esta edición? “Ecuador es un país de paz”, expresó la africana a modo de respuesta y también agradeció el apoyo de la fundación World Vision, quien la auspició en esta ocasión.



La africana se quedará una semana más en la capital. Posteriormente retornará a Panamá. Por ahora, no sabe si vendrá a la edición 59 de la Quito Últimas Noticias, en el 2019.



Solo quiere disfrutar el momento. Al cuarto intento logró cumplir su desafío de ser primera en esta prueba pedestre.

Paguay, la mejor tricolor



Cuando llegaba al kilómetro 10, en el parque El Ejido, Paguay sintió que no podría seguir el ritmo de Margaret Toroitich y Gladys Machacuay.



La riobambeña aceleró, pero el tranco largo de sus rivales no le permitió alcanzarlas. Con ello, fue relegada a la tercera posición. Sin embargo, quedó satisfecha por su participación. La fondista, quien da clases en una escuela, subió por primera vez al podio.



Además, a sus 23 años, confía en que tendrá nuevas opciones para alcanzar la medalla dorada. “Este año he venido recuperándome de una lesión. Espero el próximo año dar una alegría a la gente que me quiere”, contó la atleta.



Además, fue la única de Ecuador estar entre las primeras élite. Por ello, Bielorrusia la invitará a la Minks Media Maratón (21 kilómetros), que se realizará el próximo 9 de septiembre. Jéssica Paguay debe confirmar su participación.