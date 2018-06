‘Toño’ Valencia reunió a sus amigos de las formativas de El Nacional

LEA TAMBIÉN

Antonio Valencia ayer, 9 de junio del 2018, no dejaba de mostrar su sonrisa, mientras repartía abrazos y saludos cálidos con sus amigos, los exfutbolistas de El Nacional, con quienes jugó en las categorías Sub 16 y Sub 18.

El grupo se juntó en Atacames por invitación del capitán del Manchester United. Allí primó la camaradería; ellos se alimentaron, conversaron y se organizaron en grupos para jugar partidos de fútbol.



Hace cuatro años, a propósito del fallecimiento de Christian Benítez, los exfutbolistas retomaron el contacto. Se reencontraron a través de Facebook, recopilaron teléfonos y formaron un grupo de WhatsApp llamado ‘Nacho’. En total, son 80 jugadores los que integran esta comunidad.



Hace un año, incluyeron al ‘Toño’. “Le pedimos permiso para ingresarlo al grupo. El dijo que encantado”, cuenta Alejandro ‘Harry’ Rodríguez, guayaquileño de 33 años, exdefensa y ahora comerciante.



De este grupo, solo un puñado llegó a jugar en la Primera categoría: Valencia, Pedro Quiñónez -quien no estuvo ayer- y Robert Angulo, golero que fue suplente de Marcelo Elizaga en Emelec.



Angulo, uno de los administradores del grupo de chat, es uno a quienes ‘le creció el abdomen’. Sus compañeros, incluido el Toño, no dejaban de recordárselo, durante la reunión en Atacames.



Hace una semana, el grupo se reunió en Quito para jugar, pero Valencia faltó. “Se sintió mal por no ir y decidió invitarnos a todos a Esmeraldas. Nos apoyó con los buses, el hospedaje, vinimos con nuestras familias, somos como 80 personas”, agregó Angulo.



Ayer, cada paso de ‘Toño’ era interrumpido por un compañero. “Mándale saludos a mi sobrina, se llama Karen”, le decía un excolega que le sostenía con un brazo y con el otro le apuntaba con su teléfono en modo video. Valencia obedecía sonriente: ‘Karen, soy Antonio Valencia, muchos saludos y bendiciones”. El ‘crack’ del Manchester United también se tomó fotos con niños recién salidos de la piscina.

‘Toño’ se mostró emocionado con el reencuentro. “Muchos de ellos no llegaron a jugar en Primera, pero tenían grandes condiciones. Incluso eran varios, eran mejores que yo”, le dijo a este Diario.



Los reencuentros son viajes al pasado llenos de nostalgia. En la hostería que albergó la cita llegó Héctor Cortez, a quien apodaban el ‘Comepan’. Arribó con una docena de panes desde Quito para compartirlos con Valencia, tal como lo hacían en la concentración de El Nacional o en la casa del exutilero Manuel Cortez, en El Calzado, en donde también vivieron juntos.



“Antonio llegó a donde está porque siempre fue dedicado y responsable. Siempre fue un ganador”, añadió el ‘Comepan’.



‘Toño’ se quedará una semana más en el país. Después se reincorporará a la pretemporada del Manchester United.