Dumoulin deja a Nairo Quintana sin el Giro de Italia 

El holandés Tom Dumoulin (Sunweb) ganó la edición 100 del Giro de Italia, este domingo 28 de mayo de 2017 en la contrarreloj final de Milán, arrebatando la 'maglia' rosa al colombiano Nairo Quintana (Movistar) por 31 segundos.

La crono final de 29 km, con inicio en el autódromo de Monza y final en la plaza del Duomo de Milán, fue ganada por el también holandés Jos van Emden (Lotto NL) .



Quintana afrontaba como líder la última etapa, pero con escaso margen sobre sus principales perseguidores, especialmente con Dumoulin, el mejor contrarrelojista de todos ellos, que estaba a 53 segundos del colombiano.

Nairo Quintana felicita a Tom Dumoulin por su victoria. El colombiano ha sido derrotado por un gran rival. Ya vendrán nuevas oportunidades👏👏 pic.twitter.com/vhIWpZFEjY — Ciclismo Colombiano (@ColCiclismo) 28 de mayo de 2017



Pronto se vio que iba a ser misión imposible para el líder del Movistar cuando en el primer paso intermedio, a 20 km para meta, Dumoulin le había recortado ya 31 segundos.



Quintana mejoró en la segunda parte de carrera, pero acabó cediendo 1:24 respecto a Dumoulin (y 1:39 respecto al ganador de etapa) , por lo que el sueño de repetir el triunfo en el Giro de 2014 se esfumó para el colombiano, así como su objetivo de ganar esta temporada Giro y Tour de Francia.



Dumoulin vio por televisión la llegada de Quintana y saltó de alegría en cuanto se confirmó su victoria. “Es una locura, no sé qué decir ” , fue lo primero que acertó a declarar el holandés.

Tom Dumoulin levantando el trofeo al vencedor del Giro de Italia. #Giro100 pic.twitter.com/qRBARQQNTr — Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez) 28 de mayo de 2017



“¡Es un sueño! Cuando crucé la meta, todo le mundo me decía que había ganado, pero casi me vuelvo loco aquí sentado ” , señaló después sobre el apretado final.



“Nairo hizo una carrera increíble hoy ” , añadió después sobre su rival, cuyo equipo Movistar felicitó al ganador a través de Twitter: “ Ganó la carrera el hombre más fuerte. A por la siguiente aventura #VamosNairo” .



El colombiano, al menos, pudo conservar por solo nueve segundos el segundo puesto del podio, delante del italiano Vincenzo Nibali.



En su carrera como profesional, Quintana ha disputado nueve grandes vueltas y en seis ocasiones acabó en el podio, dos de ellas en lo más alto. “Hemos trabajado mucho y estamos satisfechos; no todas las veces se recoge premio” , declaró el colombiano.



Fuera del podio quedó finalmente el francés Thibaut Pinot, el cuarto hombre que comenzó la jornada con la ilusión de ganar la carrera, ya que Quintana, Nibali, Dumoulin y el francés estaban en un pañuelo de menos de un minuto antes del desenlace final.



Primera victoria holandesa en el Giro



La primera victoria de un ciclista holandés en el Giro se fraguó en las dos primeras semanas, pese al triunfo de Quintana en el Blockhaus en la primera etapa de verdadera montaña (9º) .



Pero al día siguiente, Dumoulin impuso su ley en la contrarreloj de 39,8 km de Montefalco y se apoderó del rosa, que conservó durante nueve días, aunque empezó a perder tiempo a partir de la etapa reina, el pasado martes, cuando sufrió una diarrea que le obligó a parar a pies del Stelvio.



En las etapas siguientes, Dumoulin limitó las pérdidas y aunque tuvo que ceder el liderato a Quintana el viernes, logró que el colombiano no le sacase una diferencia insalvable de cara a la contrarreloj final, muy favorable para el corredor de Maastricht.



A sus 26 años y después de perder la Vuelta a España hace dos en la penúltima etapa, a las puertas de la llegada a Madrid, Dumoulin logra su primera gran vuelta y se convierte en uno de los corredores a seguir en el futuro.



Un ciclista holandés no lograba la victoria en una gran vuelta desde que Joop Zoetemelk logró el Tour de Francia en 1980.



Con Quintana derrotado, la jornada fue más alegre para otro colombiano, Fernando Gaviria, que se aseguró acabar como líder de la clasificación por puntos y recogió en el podio la 'maglia ciclamino' que le acredita como vencedor en esta prestigiosa clasificación.



La formación de Quintana, el Movistar español, se adjudicó también la clasificación por equipos, con casi una hora de ventaja sobre el AG2R La Mondiale francés.