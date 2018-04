Tito Manjarrez molesto con la  hinchada  El Nacional en el Campeonato Nacional

LEA TAMBIÉN

Tito Manjarrez, presidente de El Nacional, expresó su molestia con la hinchada del equipo que no asiste a los encuentros deportivos del campeonato nacional 2018. En un audio, que circula en redes sociales, y ha sido reproducido por portales especializados en deportes el directivo del club dice estar “cansado de hablar del tema”.

Las declaraciones las hizo Manjarrez luego del partido entre los ‘puros criollos’ y el ‘trencito azul’ el pasado 6 de abril del 2018. Partido que abrió la octava fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. En el encuentro, El Nacional se lanzó al ataque en los minutos finales, pero Universidad Católica fue una muralla y logró un empate sin goles en el estadio Olímpico Atahualpa.



Manjarrez expresó estar complacido por el resultado del encuentro, ya que su club sumó un punto en la tabla de posiciones. “Va mejorando, es una muestra palpable de que el equipo está yéndose para arriba”, pero al ser consultado por la prensa sobre los hinchas de los ‘puros criollos’ dijo “ya me canso de hablar sobre ese tema, felicito y agradezco a los que vienen. A los que no vienen no puedo decirles nada”.



En el encuentro entre El Nacional y Universidad Católica no se hicieron presentes masivamente la hincha de los ‘puros criollos’, pero el empate jugó a favor de El Nacional.