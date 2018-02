Tite aplaza convocatoria de Brasil para amistosos tras ola de lesiones

El técnico de Brasil, Tite, aplazó diez días la divulgación de su lista para los amistosos de marzo debido a las lesiones de al menos cinco de sus jugadores, entre ellos el astro Neymar, informó el martes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

“Tenemos una situación diferente a otras convocatorias. Por lo menos cinco jugadores necesitan de una observación médica y física más elaborada para que podamos convocar con las informaciones necesarias”, afirmó el coordinador de selecciones, Edu Gaspar, al sitio de la CBF.



A la lesión de Neymar, cuyo tiempo de baja aún no está definido, se suman la de su compañero en el PSG Marquinhos, la del volante del Manchester City Fernandinho o la del lateral del Real Madrid Marcelo.



La lista de Tite, que iba a ser divulgada este viernes, se conocerá ahora el 12 de marzo, apenas once días antes de que la 'canarinha' se mida a Rusia el 23 en Moscú. Acto seguido la delegación viajará a Berlín, donde el día 27 se enfrentará a Alemania en el último amistoso previsto antes de que el técnico convoque en mayo a sus 23 seleccionados para el Mundial.



El comunicado de la CBF llegaba poco después de que el sitio GloboEsporte publicara que Neymar había decidido operarse de la fisura que sufre en el quinto metatarsiano del pie derecho, por lo que estará al menos dos meses de baja.



La información fue desmentida, sin embargo, por su técnico en el Paris Saint-Germain, Unai Emery, quien incluso dejó abierta una “pequeña opción” de que el delantero llegue a tiempo al importante cruce contra el Real Madrid de la próxima semana por la Liga de Campeones de Europa.

Tras conocerse que el estado del pie de Neymar era peor de lo que se valoró inicialmente, el médico de la Seleçao, Rodrigo Lasmar, emprendió viaje hacia París desde Sochi, donde participaba en un congreso técnico de la FIFA. Antes, tanto Gaspar como el propio doctor pidieron tranquilidad y aseguraron que la decisión sobre el tratamiento será tomada por el atacante y su club.



“Por ahora, lo que sé es que existe un esguince y una sospecha de fractura. Serán realizados exámenes complementarios para dilucidar la situación del jugador. Es preciso tener calma en este momento”, pidió Lasmar en conexión telefónica con la cadena SporTV.



Según la prensa brasileña, Neymar habría tomado la decisión de operarse con el objetivo de llegar en la mejor forma posible al Mundial-2018, donde la 'canarinha' debutará el 17 de junio contra Suiza.



Después de su final arrasador en las eliminatorias sudamericanas, la Seleçao de Tite llega a Rusia como una de las grandes favoritas, decidida a vengar la humillación sufrida en casa cuatro años antes.