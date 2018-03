Las tiendas oficiales potencian a los clubes

Tres clubes del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol venden sus productos oficiales a través de tiendas especializadas. Liga de Quito, Barcelona y Delfín tienen puntos de venta.

En el caso de los canarios, la tienda está ubicada dentro de su estadio, el Monumental de Guayaquil. La BSC Store, en el ala este del escenario, se adecuó en el sitio donde funcionaba una bodega.



Ahora, en el espacio de 100 metros cuadrados, se expone ropa, relojes, zapatos, souvenirs y otros productos con el sello oficial del cuadro guayaquileño.



Robert Navarrete, gerente de marketing de Barcelona, cuenta que la tienda se abrió el 15 de mayo de 2016. Ese día los canarios vencieron 5-0 a Emelec. Según el directivo, el resultado fue la mejor motivación para que los hinchas ingresaran al local deportivo.



“Las camisetas de juego y de concentración que vendemos aquí son las mismas que utilizan los jugadores durante los partidos. Eso no se consigue en las tiendas de los proveedores”, contó Navarrete.



La tienda está abierta de lunes a viernes de 10:00 a 17:00. Cuando hay partidos atiende los fines de semana y abre dos puntos de venta pequeños, sobre el lado oeste del escenario.



La BSC Store también hace entregas a domicilio a través de pedidos por Whatsapp. “La tienda genera un promedio de USD 200 000 anuales en ventas”, contó Navarrete.

El Portal de Liga, manejado por Marathon Sports, se encuentra en la avenida Amazonas. Foto: archivo / EL COMERCIO

Según su proyecto, el club contaría con una tienda en Quito, a mediados de año. Para ello, el club mantiene conversaciones con centros comerciales de la capital. Por lo pronto, se inaugurará una isla en City Mall, al norte de Guayaquil.



Además, el ‘Ídolo’ tiene un convenio con el portal Mi.Tienda para realizar envíos al exterior. Liga también trabaja con esa página web para promocionar sus productos a escala nacional e internacional.



Esa tienda virtual ofrece los distintivos de LDU, pero su local oficial (El Portal de Liga) está en la avenida Amazonas, en el norte de Quito. Tiene unos 30 años de funcionamiento, indicó Diego Castro, de la comisión de marketing.



“Es un local oficial, pero es manejado por Marathon Sports, a través de una concesión”, contó el representante azucena. Al igual que en la tienda de Barcelona, se venden desde camisetas hasta jarros del cuadro blanco.



Castro evitó mencionar los ingresos que genera la tienda, pero reconoció que es un importante impulso para fortalecer al club y para crear cercanía con los hinchas quiteños.



La última tienda oficial de un club que se abrió fue la de Delfín. La apertura fue en diciembre del año pasado, en el centro Comercial Mall del Pacífico, en Manta. Ocurrió los días previos a la disputa de la final ante Emelec .



“Se abrió en un momento oportuno. La expectativa por el equipo estaba en su punto más alto. La tienda ayuda porque antes era complicado que los hinchas consiguieran los productos oficiales. No teníamos medios de distribución”, explicó Andrés Pizarro, gerente de Marketing.



Los cetáceos no ganaron la final, pero los hinchas acudieron a la tienda. El club manabita no ha calculado aún un promedio de los ingresos que genera la tienda. Tampoco se ha realizado una proyección de ganancias anuales.



Según Pizarro, primero se quiere consolidar el local y la marca, para luego conocer las cifras reales y los beneficios.