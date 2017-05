Neuville bajó de la ‘nube’ a Evans

Thierry Neuville (Hyundai) vivió el rally más intenso de su carrera deportiva el pasado fin de semana, en Argentina. El belga tuvo que luchar hasta el final para hacerse de una victoria que, por varios segundos, pudo ser de Elfyn Evans (M-Sport).

Con su triunfo, Neuville se convirtió en el primer piloto del Campeonato Mundial de Rally en ganar por segunda ocasión en este año. En las cuatro fechas disputadas, hasta antes del rally argentino, hubo cuatro vencedores diferentes. El piloto de la escudería coreana logró así su cuarta victoria en su trayectoria profesional en el WRC (por sus siglas en inglés).



El segundo lugar fue ocupado por el británico (Evans), quien se quedó con el deseo de firmar su primer triunfo en el Mundial. El piloto había sorprendido a todos gracias a la rapidez y precisión con las que afrontó la prueba.



El británico lideró la prueba desde el segundo tramo, a pesar de haber sufrido dos pinchazos en sus neumáticos en la jornada del sábado.



Elfyn vio evaporarse su anhelo de ganar una cita mundialista en el último tramo, cuando un error al pasar por un puente estrecho le hizo perder siete décimas. “Fue una tarde frustrante. Creí que podía ganar. No vine aquí para contentarme con un segundo puesto”, declaró Evans al final de la jornada con absoluta tristeza.



Detrás de él llegó el estonio Ott Tanak (M-Sport), a 30 segundos, y en la cuarta casilla el francés Sébastien Ogier (M-Sport), a más de un minuto.



Gracias al resultado obtenido por Ogier, cuádruple campeón del mundo, el francés mantuvo el liderazgo del campeonato del mundo con 102 puntos. Después de cinco carreras disputadas, Sébastien dispone de una ventaja de 16 puntos sobre el finlandés Jari-Matti Latvala (Toyota) y 18 sobre Thierry Neuville.



El rally argentino se ha convertido en una de las tareas pendientes para Ogier, quien no gana en suelo cordobés hasta el momento. El piloto sufrió la falta de potencia de su Ford Fiesta, algo que la escudería no resolvió a tiempo durante las pruebas.



Otro de los aspirantes a la corona, y a ganar la prueba, era Latvala. El finlandés no tuvo un buen fin de semana, pues lució carente de ideas y de precisión a la hora de llevar su Yaris por las distintas especiales ‘gauchas’. Dani Sordo (Hyundai) también experimentó una jornada irregular. El español no lució concentrado y cometió varios errores que lo relegaron a la octava casilla.



Si bien la escudería M-Sport perdió a último minuto el primer lugar del podio, ubicó a tres de sus autos entre los cuatro primeros puestos (segundo, tercero y cuarto).



La escudería que no tuvo nada de suerte en Argentina fue Citroën. El piloto estrella de los franceses, el británico Kris Meek, golpeó su C3 WRC el viernes y el sábado, por lo que tuvo que abandonar la carrera. Esto ocurrió mientras que Craig Breen sufrió inconvenientes mecánicos los días previos a la competición.



Después de las victorias de Ogier (Montecarlo), de Latvala (Suecia), Meeke (México) y de Neuville (Córcega y Argentina), el Campeonato Mundial de Rally 2017 se perfila como uno de los más abiertos de los últimos años. El nivel de competitividad en el certamen se refleja en que los cuatro constructores ganaron esta temporada y varios de sus pilotos están en condiciones de pretender el título.



La siguiente fecha de Campeonato Mundial de Rally se disputará en Portugal, del 18 al 21 de mayo. Ogier tendrá la oportunidad allí de consolidarse en el primer lugar, no obstante, el resto de corredores también aspiran a sumar puntos que los coloquen en posiciones estelares.