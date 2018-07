Thierry Henry, un mito del fútbol francés al servicio de los belgas

LEA TAMBIÉN

Thierry Henry es un mito del fútbol francés, siendo el máximo goleador de la historia de los Bleus (con 53 goles), pero el próximo martes en San Petersburgo se vestirá de 'Diablo Rojo' como adjunto de Roberto Martínez, en la semifinal que enfrente a Bélgica contra Francia.

El palmarés de 'Titi' en la selección francesa es impresionante: Campeón del Mundo en 1998 y subcampeón en 2006, ganador de la Eurocopa-2000 y de la Copa de las Confederaciones en 2003, aunque también vivió las decepciones del Mundial-2002 (eliminación en la primera fase) y las Eurocopas de 2004 (eliminados por la sorprendente Grecia en cuartos) y 2008 (sin pasar la fase de grupos).



También fue protagonista de dos de los episodios más estrambóticos del fútbol galo: la huelga protagonizada por los jugadores durante el Mundial-2010, al que Francia se clasificó después de vencer en la prórroga del repechaje europeo a Irlanda con un gol de William Gallas, que recibió el pase de Henry... con la mano.



Por toda esa experiencia internacional, Roberto Martínez convirtió a Henry en su adjunto, con objetivo de ayudar a la 'generación dorada' belga a dar el paso definitivo al éxito.



El destino ha querido ahora que franceses y belgas se encuentren en las semifinales mundialistas... con Henry en el banquillo de los Diablos Rojos.



“Es raro tenerle en contra, como francés que es. Es una leyenda viva del fútbol francés, el máximo anotador (de la selección). Ha aportado mucho a Francia, tenemos mucho respeto por lo que ha hecho”, declaró este domingo 8 de julio de 2018 el delantero Olivier Giroud desde la concentración de los Bleus en Istra, en la periferia moscovita.



“Da consejos bastante precisos e importantes a los belgas. Yo hubiera preferido seguro que estuviera con nosotros y nos diera a nosotros los consejos, a mí y a los otros atacantes, pero no hay que estar celosos”, añadió el actual jugador del Chelsea, que cuando fichó por el Arsenal (2012) o cuando llegó a la selección francesa (2011) estaba llamado a ser el sucesor de 'Titi', pese a que eran dos perfiles completamente diferentes de delanteros.



Experiencia y mentalidad ganadora



No obstante, Giroud, que no descartó que Henry pueda ser un día el seleccionador Bleu, aseguró que el próximo martes en San Petersburgo, los franceses estarán “concentrados en lo que pase en el campo”.



El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, admitió que su organización tiene “poco contacto” con el exfutbolista, que desde hace un par de años es ayudante de 'Bob' Martínez, preparando quizá una futura carrera como primer entrenador.



“La vida es así. Siempre ha jugado en Inglaterra. Está poco presente en Francia y tiene poco contacto con la Federación”, insistió el dirigente.



Su principal misión en el seno del equipo belga es aportar su experiencia e inculcar la cultura del triunfo a un grupo talentoso que hasta ahora había fracasado en los grandes torneos precedentes.



“Adora hablar de su experiencia”, explicó en Rusia el joven centrodelantero Michy Batshuayi. “Es un amante del fútbol, le encanta hablar mucho de lo que ha hecho, de cómo era antes, de su primera Copa del Mundo y todo eso... Me ha dado muchos consejos para mejorar”, reveló el punta.



Quizá Henry sea el único que el próximo martes no tenga nada que perder en esa semifinal. “Si ganamos también estará contento porque ante todo es francés”, recordó esta semana el lateral galo Lucas Hernández.