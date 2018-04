Thiem acaba con Djokovic y espera a Nadal en Montecarlo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El austríaco Dominic Thiem tumbó hoy, jueves 19 de abril del 2018, al serbio Novak Djokovic por 6-7 (2-7), 6-2 y 6-3 en los octavos de final del torneo de tenis de Montecarlo y mañana podría medirse con el español Rafael Nadal.

Djokovic, doble campeón sobre la arcilla de Montecarlo, levantó tres pelotas de set en la primera manga para ponerse por delante en el marcador, pero se fue quedando sin gasolina y acabó sucumbiendo ante el austríaco tras dos horas y 29 minutos.



Thiem, quinto del ranking y gran especialista en canchas lentas, se enfrentará mañana en los cuartos a Nadal o al ruso Karen Khachanov, que juegan a continuación en la cancha central del Montecarlo Country Club.



El austríaco era una gran test para conocer el verdadero estado de forma de Djokovic. Ex número uno y campeón de 12 Grand Slam, el serbio no jugó en la segunda mitad de 2017 por una lesión en el codo y reapareció este año sin éxito.



Tras perder en los octavos de Australia, Djokovic sufrió sendas derrotas en las primeras rondas de Indian Wells y Miami y aterrizó en la gira de polvo de ladrillo con las dudas razonables de quien no gana un gran título desde agosto de 2016.



Djokovic, que actualmente está en el decimotercer puesto del ranking, superó en su debut en Montecarlo a su compatriota Dusan Lajovic por 6-0 y 6-1 y en la segunda ronda batió al croata Borna Coric 7-6 (7-2) y 7-5 con más problemas de los que reflejó el marcador.



Sin embargo, Thiem fue un escalón demasiado alto para el actual Djokovic, que tiene previsto ahora jugar en Madrid y Roma para llegar de la mejor forma a Roland Garros. El torneo de Montecarlo es el tercer Masters 1000 de la temporada y el primer gran evento de la gira europea sobre arcilla.