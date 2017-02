Víctor Estrella Burgos avanzó en el ATP 250 Ecuador Open

Víctor Estrella Burgos volvió a sorprender en Quito y avanzó en el ATP 250 Ecuador Open al derrotar a Andrej Martin por 6-4, 2-6 y 6-4 en una hora y 52 minutos.

De esa manera el bicampeón se verá en la siguiente ronda ante el croata Ivo Karlovic, número 18 del mundo y favorito en Quito.



Estrella es reconocido en la capital porque con sus títulos (2015 y 2016) se convirtió en el tenista de mayor edad en coronarse en un ATP. Es más, en el 2015 llegó al puesto 43 del mundo lo que es todo un hito del tenis en República Dominicana.



El cotejo no fue fácil para el tenista de 36 años que ahora está en el casillero 156 de la clasificación ATP.



Este 8 de febrero el partido no fue fácil y perdió 4-6 el primer set. Como siempre se mostró combativo pero no logró controlar sus emociones en el inicio del juego. El tenis requiere también de una enorme concentración en cada punto y esta vez el isleño estaba molesto. Incluso, en el inicio del segundo set, recriminó a un pasabolas por no enviarle la pelota a poca altura.



En los descansos se lo vio mover la cabeza por cómo iba dándose el juego, pero supo salir de ese mal momento y ganó el segundo por 6-2.



El tercer set empezó más fácil para Estrella y se colocó 3-1 pero el eslovaco se recuperó y el partido ganó en emociones cuando se puso 3-3 en un mediodía de extremo calor en el club Jacarandá de Cumbayá.



El reñido partido llegó al 4-4, luego 5-4 a favor del centroamericano y finalmente 6-4 para el campeón defensor.



Este miércoles también se realizarán otro cotejos de alto nivel. A segunda hora se medirán el colombiano Santiago Giraldo y el argentino Renzo Olivo.



Luego, el brasileño Thomaz Bellucci se enfrenta a Janko Tipdsrevic de Serbia.



No antes de las 17:30 jugará el ecuatoriano Giovanni Lapentti ante el español Roberto Carballes Baena. Este es el último torneo profesional del guayaquileño.



Ya en la noche la jornada en individuales se cerrará con el encuentro entre el colombiano Alejandro Falla y el español Albert Ramos - Vinolas.