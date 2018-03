Del Potro derrota a Raonic y Collins elimina a la favorita Venus Williams

El argentino Juan Martín del Potro jugó una vez más de local en el torneo de Miami. Las ovaciones fueron el aliciente perfecto para sacar adelante un agónico encuentro frente al canadiense Milos Raonic y asegurar el boleto a las semifinales, en donde lo espera el estadounidense John Isner.

"Agotador", fue la primera definición de Del Potro tras asegurar su triunfo ante el canadiense. "Fue agotador física y mentalmente. Si me quedaba un poco de energía, la usé toda esta noche", afirmó en la cadena ESPN tras el encuentro que terminó después de casi tres horas con parciales de 5-7, 7-6 (7-1) y 7-6 (7-3).

Además de conseguir un cupo dentro de los cuatro mejores del torneo, el argentino de 29 años consiguió su décimo quinta victoria seguida y afianzó así la racha ganadora por la que atraviesa. Después de coronarse campeón en los recientes torneos de Acapulco y de Indian Wells, Del Potro tiene todavía mucho en juego.

Quedó a solo dos victorias de ocupar el tercer puesto del ranking mundial, lo que sería su mejor posición histórica, y de ser el octavo jugador en conseguir el 'Sunshine Double', que solo tienen quienes han ganado en Indian Wells y Miami el mismo año.

En el estadio del Parque Crandon, de Key Biscayne, el primer settranscurrió en medio de veloces servicios del canadiense y constantes errores de Del Potro ante un público que no se cansó de alentarlo. "Vamos 'Delpo'", gritaron constantemente los miles de asistentes que lucieron camisetas de la Selección de Fútbol de Argentina y banderas de la nación sudamericana. Aunque la "Torre de Tandil"logró igualar a 5-5, Raonic, número 25 en el ranking de la ATP, volvió a acudir a la velocidad de sus golpes para conectar seis aces y terminar con el marcador a su favor por 7-5. "Sabía que saca muy bien. Él jugó mejor que en Indian Wells. Mi mayor virtud fue no bajar los brazos", explicó el argentino, que aseguró tener dolores en todas partes del cuerpo.

"Por suerte mañana no juego". Al término del primer set, 'Delpo' no ocultó su frustración y lanzó con fuerza la raqueta al suelo. En lo que va del torneo, el cansancio no había sido tan evidente como hoy en el juego del sudamericano. Para el segundo parcial, el argentino guardó fuerzas y se puso adelante gracias a los certeros golpes que dejaron inmóvil por momentos a Raonic, quien no logró sacar una ventaja amplia para liquidar el partido, que se fue a tie-break. En el desempate, Del Potro tomó ventaja y dejó con jerarquía el marcador en 7-6 (7-1). Para el último set, el arranque fue muy distinto al resto del juego, con dos quiebres de cada uno para el 2-2 inicial.

Ambos se persiguieron de nuevo en el marcador hasta el segundo tie-break de la noche, que "Delpo" terminó ganando en medio de la ovación del público. "Tuve que sufrir mucho hasta el segundo tie break. No está bueno sufrir tanto para ganar un partido, pero cuando hay que hacerlo, hay que estar predispuesto a eso y pelearla", sintetizó el campeón del US Open 2009. Del Potro se enfrentará en semifinales a Isner, quien antesse convirtióen el primer semifinalista del torneoal vencer sin complicaciones y por 6-1 y 6-4 al surcoreano Hyeon Chung. Ambos tenistas se han medidoen nueve oportunidades, de las cuales"Delpo" ha ganado en seis. Sin embargo, el último partido disputado a finales del año pasadoen el Masters 1000 de Paris nole trae buenos recuerdos al argentino. A raíz de la derrota por 6-4, 6-7 (5-7) y 6-4, Del Potro no pudo clasificarse al torneo de Londres. La otra semifinal la protagonizarán los ganadores de los choques que jugarán hoy el español Pablo Carreño ante el sudafricano Kevin Anderson y el alemán Alexander Zverev con el croata Borna Coric.

Collins elimina a Venus

Danielle Collins celebra al vencer a su compatriota Venus Williams en el Abierto de Tenis de Miami, en Key Biscayne, Florida Foto: Rhona Wis/ EFE



En el cuadro femenino, en el que el torneo es de categoría Premier Mandatory, la estadounidense Danielle Collins eliminó sorpresivamente a su compatriota Venus Williams con parciales de 6-2 y 6-3 y aseguró un cupo en las semifinales del torneo de tenis de Miami para enfrentar a la letona Jelena Ostapenko.



En un juego de poco más de una hora, Collins, que por primera vez participa en la competencia de la "Ciudad del Sol", se enfrentó con altura ante uno de sus íconos, la mayor de las hermanas Williams, que se vio agotada y un tanto frustrada por su bajo rendimiento. La jugadora de 24 años impuso su propio ritmo y aunque Venus, campeona tres veces en Miami (1998, 1999 y 2001), intentó recuperarse, no pudo alcanzar las constantes pelotas que Collins lanzó cerca de las líneas.

"Tengo que confesar que la primera vez que la vi (a Venus) en los vestidores tuve ganas de llorar porque es un referente para cualquier tenista", dijo Collins al término del encuentro en el que superó física y mentalmente a la ganadora de siete Grand Slams.



La letona derrotó antes por 7-6 (7-3) y 7-6 (7-5) a la ucraniana Elina Svitolina en un duelo muy parejo que se extendió por una hora y 48 minutos. Ostapenko marcó diferencias en los dos desempates para quedarse con la victoria. Campeona de Roland Garros el año pasado, Ostapenko sacó provecho de las molestias de Svitolina, que sintió dolores en el estómago y debió solicitar atención médica durante el set inicial. La otra semifinal la protagonizarán la bielorrusa Victoria Azarenka, que viene de eliminar a la checa Karolina Pliskova, y la estadounidense Sloane Stephens, que vapuleó a la alemana Angelique Kerber.