Novak Djokovic venció a Nishikori y se clasificó a semifinales de Wimbledon

El tenista serbio Novak Djokovic logró este miércoles 11 de julio de 2018 ante el japonés Kei Nishikori su 13ª victoria consecutiva y con un marcador con parciales de 6-3, 3-6, 6-2 y 6-2 en dos horas y 35 minutos, alcanzó por octava vez las semifinales de Wimbledon.

Una derecha ganadora del serbio ejecutada a media pista, cerró el encuentro y sirvió para que el serbio continúe siendo la bestia negra del jugador de Shimane, que no es capaz de cerrar el puño en señal de victoria ante el de Belgrado desde las semifinales del US Open de 2014.



Djokovic, ganador en tres ocasiones de Wimbledon, se enfrentará en semifinales con el triunfador del choque entre el español Rafael Nadal y el argentino Juan Martín del Potro. Y será su 32 semifinal de un Grand Slam.



Con estas ronda ya en el bolsillo, Djokovic iguala con los estadounidenses John McEnroe y Pete Sampras, en la cuarta plaza de jugadores que más veces han logrado la penúltima instancia en el All England Club: Roger Federer (13 si gana hoy a Kevin Anderson), Jimmy Connors (11) y Boris Becker (9) le adelantan de momento.



También iguala las 63 victorias de Pete Sampras en Wimbledon, y consigue las mismas que en Roland Garros, donde también ha llegado ocho veces a las semifinales. En el US Open lo ha hecho diez veces, y en el de Australia, seis.