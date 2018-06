Macará se llevó el Clásico y hundió al Técnico Universitario en la clasificación 

LEA TAMBIÉN

Macará se llevó el Clásico ambateño, tras vencer 2-0 al Técnico Universitario en el estadio Bellavista. Un doblete del delantero Juan Manuel Tévez (62' y 72') le dio el triunfo a los celestes, en la fecha 17 del torneo ecuatoriano.

Con el resultado, Macará sale de la zona de colistas y suma 19 puntos. El 'rodillo rojo' cayó al último puesto con 12 unidades y es el principal candidato para descender a la Serie B.



El Técnico Universitario, con muchas limitaciones en su plantilla, no hizo méritos para ganar el compromiso y mostró demasiadas falencias en su zona defensiva, que le terminaron por costar otra derrota.



Al Macará le costó acoplarse en la cancha, tras un flojo primer tiempo, pero corrigió a tiempo de la mano de un inspirado Carlos Feraud. El volante lojano armó la jugada del primer gol, tras dar un pase a Armando Gómez, quien le envió un centro a Tévez y el argentino definió con precisión frente al golero Jorge Pinos.



Los rojiblancos no hacían esfuerzos por emparejar el marcador y pagaron el segundo tanto por culpa de sus errores defensivos. Juan Manuel Tévez recibió un centro de Elvis Patta y anotó el segundo gol a los 72 minutos. El delantero argentino, uno de los mejores jugadores de la temporada anterior, alcanzó su octavo tanto con el 'ídolo' ambateño'.



A pesar de que Macará no tiene ninguna opción de ganar la primera etapa, el plantel suma puntos para alejarse de la Serie B y pelear por la clasificación a los torneos continentales. El Técnico Universitario, con muchas limitaciones en su plantilla, está condenado a pelear en los últimos puestos para no descender.