Un director técnico se desnuda para dar una charla y motivar a sus jugadores 

El técnico noruego Ronny Delia tomó una medida desesperada para motivar a los jugadores del Valerenga, que lucha por permanecer en la primera división: se desnudó para dar su charla.

"Probablemente mucha gente ya me vio desnudo", dijo Deila al periódico VG el viernes. "Tenemos que divertirnos en medio de toda la seriedad".



El triunfo 2-1 ante el Brann y una posterior victoria como local, con Delia vestido, llevaron al equipo a estar cinco puntos encima de la zona del descenso, con seis jornadas por disputarse. Delia, de 42 años, afirmó que no se desnudará frecuentemente para no reducir el "efecto sorpresa" de su técnica.



La decisión fue bienvenida por los jugadores. "Realmente nadie estaba decepcionado de que no lo haya vuelto a hacer", dijo Christian Grindheim, capitán del equipo.