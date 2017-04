Jugador pidió detener el partido por cánticos racistas, pero el árbitro lo amonestó

El mediocampista ghanés del Pescara Sulley Muntari abandonó hoy, 30 de abril de 2017, el partido que su equipo perdió 1-0 ante el Cagliari, molesto por la tarjeta amarilla que recibió del árbitro cuando reclamaba por los gritos racistas que estaba escuchando por parte de los aficionados locales.

Cuando se jugaba el minuto 90 del encuentro de la Liga italiana de fútbol, Muntari, internacional ghanés de 32 años, comenzó a protestarle al árbitro Daniele Minelli por los insultos racistas que estaba recibiendo por parte de los aficionados del Cagliari. Como no obtuvo ninguna respuesta, el mediocampista ghanés dirigió sus protestas hacia el cuarto árbitro.

Sulley Muntari abandonó el terreno de juego en el Cagliari - Pescara tras insultos racistas.



¡Qué lamentable! 😣 pic.twitter.com/QyPrcNXyof — Ángel Herrera (@AngelHerreran) 30 de abril de 2017



En ese momento, Minelli le mostró la tarjeta amarilla, lo que enfureció aún más al futbolista, que decidió abandonar el campo y dejar a su equipo con diez jugadores en los últimos minutos del partido. Cuando se retiraba, Muntari se señalaba su piel y se la mostraba a los hinchas agresivos.



"Los aficionados estaban equivocados, pero el árbitro debió hacer algo, en vez de acusarme a mí", se quejó Muntari ya en la zona de vestuarios.



"Yo no soy una víctima, pero estoy seguro de que si se detienen los partidos, estas cosas no volverán a pasar", añadió el ex futbolista del Inter de Milán.