Sudamericanos en Europa: Gomes ataja penal y Valencia no suelta la titularidad 

Heurelho Gomes(Brasil), Antonio Valencia (Ecuador), Leonardo Ulloa (Argentina), Claudio Bravo (Chile) y Juan Camilo Zúñiga (Colombia) son cinco de los jugadores sudamericanos que se destacaron en la jornada inglesa según la Agencia AFP.

Heurelho Gomes (Brasil): El arquero brasileño del Watford enmendó dos errores en uno al atajar el penal que le lanzaron en el encuentro frente al Crystal Palace (1-1) . En el 37, tras una mala cesión del defensor austríaco Sebastian Prödl, Heurelho Gomes salió de su zona para despejar, pero llegó tarde y cometió penal sobre Christian Benteke. El propio atacante belga se encargó del lanzamiento, pero el brasileño le adivinó la intención, lanzándose abajo y a su izquierda para quedarse con el esférico. De esta forma mantuvo a su equipo vivo, en un partido que en ese momento perdía 0-1 y terminó empatando.

Antonio Valencia (Ecuador): El carrilero ecuatoriano del Mánchester United volvió a ser titular en la victoria de los Diablos Rojos frente al Sunderland (3-1) . Desde que regresara a las canchas después de ser operado de la fractura que se produjo en el brazo, Antonio Valencia es indiscutible en el once titular del técnico portugués José Mourinho y, desde su recuperación, lo ha jugado todo salvo el encuentro frente al Crystal Palace (1-2) de la fecha 16, que se lo perdió por sanción.



Leonardo Ulloa (Argentina): El gol anotado en la pasada fecha frente al Stoke City (2-2) , no le sirvió al atacante argentino para formar de inicio en la derrota del Leicester contra el Everton (0-2) . A pesar de no contar con el goleador Jamie Vardy, Leonardo Ulloa no ingresó en la cancha hasta el 65, sustituyendo a Demarai Gray, cuando su equipo perdía 0-1. Al minuto de pisar el verde, el argentino cabeceó un centro del carrilero Danny Simpson en el borde del área pequeña, pero su remate fue directamente a las manos del arquero español Joel Robles. Fue la ocasión más clara de Ulloa, que no pudo repetir festejo por segunda fecha consecutiva.



Claudio Bravo (Chile): El arquero chileno dejó su arco imbatido por segunda vez en las últimas tres fechas de la Premier League. Apenas tuvo trabajo en la victoria del City frente al Hull City (0-3) , pero el poco que tuvo lo solventó bien, atajando cualquier pelota con peligro que volaba por su área o jugando como un líbero con sus defensores.



Juan Camilo Zúñiga (Colombia): La lesión del carrilero holandés Daryl Janmaat en el minuto 3 de partido obligó al técnico italiano Walter Mazzarri a realizar el primer cambio del partido muy pronto. El elegido fue Juan Camilo Zúñiga, que disputó prácticamente la totalidad del encuentro, algo que solo ha hecho en tres ocasiones esta campaña.