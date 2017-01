Doryan Jara: 'hay rumores de que hay boletos falsificados para el partido'

Las filas de hinchas que esperan adquirir las últimas entradas para el partido entre Ecuador y Paraguay se formaron frente a las boleterías del estadio Olímpico de Riobamba, este jueves 26 de enero del 2017, desde las primeras horas de la mañana.

Según la Asociación de Fútbol No Aficionado de Chimborazo (Afnach), entidad que coordina la logística del torneo Sudamericano de la categoría Sub 20, hoy se venderán las últimas 3 000 entradas a general y las últimas 1 000 entradas a tribuna.



A la par de la apertura de las boleterías, se inició un operativo policial para evitar que los revendedores adquieran grandes cantidades de entradas. En el operativo participará también la Intendencia de Policía y la Defensoría del Pueblo, y será más intenso en la tarde y en la noche.



"Nos preocupa saber que hay revendedores que no son de Riobamba y que tienen talonarios de boletos. Eso es imposible porque todo lo hemos vendido a través de la ventanilla y no vendimos talonarios a nadie, hay rumores de que son falsificados", dijo Doryan Jara, presidente de la Afnach.



Según él, la reventa es el desafío más grande que enfrentaron como organizadores del torneo a pesar de que se hizo "todo lo humanamente posible para evitarlo". Esta noche, al menos 50 policías y todo el personal de la Asociación de Fútbol ayudarán en el control de entradas en las puertas de entrada al estadio.