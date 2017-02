La Sub 17 busca el tercer Mundial del año para Ecuador 

El DT Gonzalo Alcocer sabe la presión que sus pupilos de la Selección Nacional Sub 17 tienen para el Sudamericano de Chile.

Las clasificaciones de las selecciones Sub 20 y de fútbol playa a sus respectivos Mundiales pusieron la vara alta al grupo. Incluso, el estratega ha utilizado estos dos logros como motivación.

“Con dos selecciones de Ecuador clasificadas a dos Mundiales, a nosotros nos da ansias de hacer lo mismo”, dijo el mediocampista guayaquileño Kevin González.



Este grupo de jugadores vivió de cerca la clasificación de la Sub 20, pues compartieron el lugar de concentración y

los entrenamientos en la Casa de la Selección.

Desde el año pasado, el cuerpo técnico ha buscado la forma de que los jugadores ganen confianza.



Según Hólger González, preparador físico, en esta etapa de formación también se trabaja en el aspecto psicológico. Para él, es clave que a esta corta edad los futbolistas ganen en seguridad y confianza, y puedan tomar decisiones ­importantes dentro y fuera de la cancha.



“No es fácil para un muchacho de 16 o 17 años pasar largos periodos encerrado, pendiente únicamente del fútbol y lejos de la familia. Acá tratamos, con los entrenamientos, de despertarlos. Que disfruten de esta experiencia. Además, los preparamos para el fútbol de alta competencia, donde existen presiones ”, dijo González.



Esta Selección ha cumplido 25 microciclos. La mayoría de los futbolistas se conoce desde hace dos años, por lo que se espera que en Chile el equipo no exhiba problemas de coordinación.



En estos días previos al viaje a Rancagua, el entrenador Alcocer ha priorizado los trabajos físicos por sobre los técnicos.



“Hay un modelo de juego que se está implementando. Mucho de lo que aplicó la Sub 20, este equipo lo implementó ya. Hemos querido darle una identidad de juego al país”, dice el estratega.



Durante los microciclos, el grupo no realizó partidos amistosos frente a otras selecciones, pero sí cotejos con ­clubes profesionales de la Serie B y Reserva.



“A pesar de que no hemos tenido muchas opciones de salir del país, hemos adquirido experiencia cotejando con equipos de mucha más envergadura y de mayor potencial y edad. Hemos jugado con equipos de primera de la Serie B y de la Reserva. Los chicos han respondido de forma adecuada”, dijo el estratega.

El viaje a Chile



La delegación viajará el martes en la madrugada (04:00) a Chile y se hospedará en el Hotel Diego de Almagro . El coordinador de selecciones, Pedro Mauricio Muñoz, será el encargado de buscar una cancha para los entrenamientos.



El jueves, a las 18:00, será el debut de Ecuador ante Colombia, en el estadio El Teniente de Rancagua. En ese mismo escenario se disputarán los otros cotejos del Grupo A.



Hace unos días se realizó la distribución de las habitaciones y el plan de trabajo. Los entrenamientos serán en las mañanas. También se planificó una dieta especial, que ya fue entregada al hotel.



Ecuador está en el Grupo A junto a Chile, Uruguay, Colombia y Bolivia. Estos rivales ya han sido analizados. Alcocer y su cuerpo técnico han investigado y además ya los conocen, porque también tienen la base de jugadores que estuvieron en el Sudamericano Sub 15, que se realizó en Valledupar, Colombia, en el 2015.



“Nos tocó un grupo complejo. Si bien no nos toca jugar ante Argentina y Brasil, sí vamos a hacerlo ante Uruguay, que es un rival fuerte. Tenemos la confianza de que podemos clasificar al hexagonal final”, dijo.