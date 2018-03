Sky suspende a Carragher lo que resta de temporada por su escupitajo

La leyenda del Liverpool y actual comentarista de televisión Jamie Carragher fue suspendido este miércoles por Sky Sports para lo que resta de temporada después de que una cámara captara el sábado su escupitajo a una niña de 14 años que viajaba en otro coche.

Carraguer reaccionó de esta forma tras recibir burlas por la derrota 2-1 del Liverpool ante el Manchester United.



“Jamie tomó total responsabilidad de lo que ocurrió y nos aseguraremos de que obtenga la ayuda que necesita para garantizar que algo así no vuelva ocurrir de nuevo”, señaló Sky Sports en un comunicado.



Sin embargo Sky, que tiene la mayor parte de los derechos británicos televisivos de la Premier League, abrió la puerta a que regrese la próxima temporada.



“Antes de que comience la próxima temporada nos sentaremos con Jamie para hablar de si está preparado para regresar”, añadió el comunicado.



Carragher, de 40 años, se disculpó con la familia y calificó su comportamiento como “un momento de locura” , añadiendo que no vio a la niña en el coche.

“Estaba fuera de sí, pero nunca puedes comportarte de esta forma, es inaceptable, fue un momento de locura de cuatro o cinco segundos, pero no importan las circunstancias, no puedes comportarte así”, señaló Carragher a Sky News.



“Lo que más lamento es que la niña de 14 años quede atrapada en medio de esto. Esto me devasta más que nada. Tengo una hija de la misma edad y no puedo decir cómo reaccionaría si alguien le hiciera eso”, añadió.