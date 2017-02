Silvio Guerra será el guía de un atleta no vidente en la maratón de Boston 

"No es tan complicado, porque ellos -que no pueden ver- saben manejarse bien con su cuerpo. La comunicación verbal es clave, especialmente en distancias tan largas como esta, de 42 kilómetros”, dijo Silvio Guerra.

El carchense, poseedor de la marca nacional de la maratón, volverá a correr los 42 195 metros luego de ocho años. Esta vez lo hará junto a Matt Oliver, un atleta estadounidense no vidente. Será su guía y ­lazarillo el próximo 19 de abril, en Boston.

“En el 2011 ayudé a una chica no vidente de Boulder, Colorado, a correr en el Campeonato Mundial Máster. Allí hice varias amistades y les dije que cuando requieran de mi ayuda estaré presto a hacerlo”, relató Guerra desde Virginia, en Estados Unidos, donde reside desde hace 20 años.



“El año anterior me había comprometido a guiar a un chico de Guatemala, lamentablemente no pude correr con él pues mi hermano Luis estaba hospitalizado muy grave, y tuve que viajar a Ecuador a despedirlo. Falleció a pocos días de haber llegado al país y luego no me sentía en capacidad de correr en Boston”.



A fines del 2016, una organización de no videntes lo volvió a contactar, esta vez para que acompañara a Matt Oliver. “Personalmente no lo conozco, pero él está encantado de que yo sea su guía, ahora estamos en constante comu­nicación y afinando detalles para Boston”.

Matt Oliver se entrena en San Diego, California, y Silvio en Fredericksburg, Virginia. Se conocerán unos días antes a la maratón.



Para Silvio Guerra, Boston es una maratón especial. “Hay muchos recuerdos, alegrías, sufrimiento, lágrimas, pero sobre todo hicimos historia”. El carchense logró dos segundos lugares en 1999 y en el 2001. En el 2000 y el 2002 fue décimo, y en el 2009 fue quinto en la categoría Máster. Fue la última maratón en la que participó.



Desde el 2003 comenzó a correr el duatlón y desde el 2009 en competencias de triatlón y medio Ironman. Precisamente, el 19 de marzo correrá en Puerto Rico un Ironman 70.3. “Luego haré una transición en mi preparación solo para maratón y llegar en buenas condiciones a Boston el 19 de abril. Matt quiere correr la maratón en 2 horas y 40 minutos, hay que estar bien preparado para guiarle”. Luego participará en los Ironman 70.3 en Carolina del Norte (Estados Unidos), y en el de Manta. El 10 de septiembre irá al Campeonato Mundial de Medio Ironman. “Depende de cómo mi cuerpo vaya respondiendo a estas grandes exigencias, veré si participo por primera vez en un Ironman completo el 14 de octubre en Kentucky”.



Silvio Guerra, que participó en los Juegos Olímpicos Atlanta 1996, Sídney 2000 y Atenas 2004, se entrena en los bosques de Fredericksburg Virginia, tanto ciclismo como ­atletismo. “La natación la realizo en dos piscinas, en horarios diferentes”.

Desde el año pasado forma parte del equipo TenTen Coaching. “Nos entrenamos juntos, nos ayudamos porque queremos mejorar. Justamente el fin de semana anterior fuimos a una competencia de ciclismo de montaña, que me permitió medir mis fuerzas físicas y mentales cuando ya faltan 29 días para el Medio Ironman a de Puerto Rico”.



Silvio Guerra fue un atleta de alto rendimiento entre 1988 y 2009. Logró los récords nacionales en los 800, 1 500, 5 000 y 10 000 metros, que ya fueron batidos por el cuencano Byron Piedra. Está aún en su poder el de la maratón, que lo alcanzó en 1999, con un registro de 02:09,42 horas.



En el Ironman de Manta de 2015 y 2016 logró el primer lugar en la categoría 45-50 años, que le permitió clasificarse al Campeonato Mundial. El año pasado no asistió pero este año sí lo hará.