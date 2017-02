Shapovalov recibe USD 7 000 de sanción por pelotazo al árbitro

El tenista canadiense Denis Shapovalov fue sancionado con USD 7 000 por haberle pegado un pelotazo al juez de silla en el quinto partido de la serie de Copa Davis que Reino Unido le ganó el domingo 3-2 a Canadá, informó hoy la Federación Internacional de Tenis (ITF).

A Shapovalov lo sancionaron por conducta antideportiva por golpear al árbitro Arnaud Gabas en el ojo con una pelota durante el partido ante Reino Unido, aunque la ITF aclaró que el jugador no tuvo intención de hacerlo y que se disculpó personalmente por el hecho.



"Shapovalov no tuvo la intención de golpear a Gabas y se disculpó personalmente con él después del incidente", dice el comunicado que emitió el organismo, que informó además que el árbitro no tuvo lesiones de consideración en su ojo, después de los estudios que le hicieron en el hospital de Ottawa.



En tanto, el tenista de 17 años también expresó su disculpa a través de las redes sociales. "Hice algo muy poco profesional e imperdonable", escribió Shapovalov en su cuenta de Twitter.



"Perdí el control de mis emociones y tiré la pelota con la intención de sacarla de la cancha. Lamentablemente y absolutamente sin ninguna intención, golpeé al señor Arnaud Gabas, el juez de silla", explicó el tenista, que dijo que igualmente eso no era una excusa y que se hacía responsable de su acción.



Además, Shapovalov le pidió disculpas a sus compañeros de equipo, a los hinchas de tenis y a sus auspiciantes. Como consecuencia del pelotazo al árbitro, el canadiense fue descalificado del partido que perdía por 6-3, 6-4 y 2-1 ante el británico Kyle Edmund, de manera que Reino Unido se quedó con la serie por 3-2 y se clasificó para los cuartos de final.

Video: YouTube, canal: Tennis 123