Serena Williams se comprometió con Alexis Ohanian, el cofundador de Reddit

Luego de un año de relación, la tenista Serena Williams y el empresario Alexis Ohanian se comprometieron y sellaron así un vínculo que, hasta el momento, se mantuvo alejado del foco de las cámaras.

A través de un poema titulado 'Rodilla en tierra' la número 2 del ranking ATP confirmó la noticia: "Llegué a casa/Un poco tarde/Alguien había dejado una maleta preparada para mí/Y un carruaje esperaba".



La tenista posteó la publicación en el sitio Reddit, fundado por su pareja: "Destino: Roma/Para conducirme hasta mi 'amado'/De vuelta a donde nuestras estrellas colisionaron por primera vez/Y ahora el círculo se había completado/En la misma mesa en la que por casualidad coincidimos por primera vez/Esta vez hizo que no fuera por casualidad/Sino por elección/Arrodillado/Dijo 4 palabras/Y dije que sí".



Aún no hay fecha para el casamiento, aunque se sabe que no será en el corto plazo, ya que Williams, de 35 años, confirmó su presencia en el Abierto de Australia que se disputará durante la segunda quincena de enero.



Ohanian, quien fue nombrado por la revista de tecnología Wired uno de los "campeones de la innovación", en 2005 fundó Reddit, una de las primeras redes sociales que se popularizaron.