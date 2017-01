Serena Williams vuelve a la acción con victoria en Auckland

La estadounidense Serena Williams volvió hoy, 03 de enero del 2017, a la acción después de casi cuatro meses de pausa con una cómoda victoria en primera ronda el torneo de tenis de Auckland ante la francesa Pauline Parmentier. La ex número uno del mundo se impuso por 6-3 y 6-4 poco antes de que la lluvia cayera sobre la ciudad neozelandesa.

"Es mi primer partido después de varios meses y hoy me enfrentaba a una muy buena jugadora", dijo la norteamericana, que no jugaba desde su derrota en las semifinales del Abierto de Estados Unidos en septiembre.



Williams, que en octavos de final se medirá con su compatriota Madison Brengle, se quejó del viento con el que tuvieron que lidiar hoy las tenistas, después de una semana en la que estuvo entrenando en condiciones mucho más benignas.



"No fue divertido, pero sí interesante", dijo la ganadora de 22 títulos de Grand Slam, que busca en el próximo Abierto de Australia lograr un récord de 23.



Williams, de 35 años y cabeza de serie número uno, está participando por primera vez en Auckland, donde su hermana mayor Venus es la segunda favorita. La danesa Caroline Wozniacki, tercera sembrada y gran amiga de las hermanas Williams, también avanzó a octavos de final gracias a su victoria sobre la estadounidense Nicole Gibbs por 6-1 y 6-0.



También estará entre las 16 mejores la checa Barbora Strycova, cuarta favorita, que se impuso a su compatriota Barbora Stefkova por 6-4 y 6-3. Nueva Zelanda perdió a su principal esperanza, Marina Erakovic, que cayó ante la letona Jelena Ostapenko por 6-1 y 6-2. Auckland es un torneo que se disputa sobre cancha dura y reparte 250.000 dólares en premios.