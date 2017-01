La Selección Sub 20 de Ecuador tiene trayectoria y sangre mundialista

En la concentración de la ‘mini- Tri’ Sub 20 de Ecuador, en la Casa de la Selección, empezó la cuenta regresiva para el debut en el Sudamericano Juventudes de América.

El torneo se jugará en el país entre el 18 de enero y el 11 de febrero. La Tricolor debutará ante Brasil en el estadio Olímpico de Riobamba, por el Grupo A, a las 19:15. El Grupo B, en cambio, se jugará en Ibarra.



El cuerpo técnico de Javier Rodríguez trabaja con los juveniles en cada detalle. Por ejemplo, durante la concentración, en los momentos que se sientan en el comedor, en las pantallas de televisión les pasan videos de fútbol de las selecciones rivales del grupo.



Además de Brasil, la selección anfitriona se enfrentará a Colombia, Paraguay y Chile en Riobamba y Ambato. Ecuador alterna las prácticas con análisis de videos, juegos recreativos y convivencia grupal. Incluso, han recibido charlas motivacionales de un ‘couch’.

Hay un plan de alimentación para cada día. El entrenador y sus ayudantes hacen controles permanentes para que no consuman golosinas en las habitaciones de la concentración.



Los 23 elegidos por Rodríguez tienen un régimen disciplinario para que no se desconcentren. El 70% del grupo conoce al DT y a sus asistentes desde el 2013. Hay juveniles que han estado en convocatorias y concentraciones en las selecciones Sub 15 y 17. También futbolistas que estuvieron en los Juegos Odesur y en el Mundial Sub 15.



El hecho que la mayoría conozca los códigos disciplinarios ayuda para la convivencia, las normas internas y los ejercicios en los que se combinan la pelota y la exigencia táctica.



“Es un grupo muy bueno. Estamos concentrados en clasificar al Mundial. Es una alegría compartir con los compañeros y saber que estamos representando al país”, dice Joao Joshimar Rojas. Él es parte de los 15 seleccionados que tienen experiencia en la A. Rojas tuvo que aprender las normas que rigen en el combinado nacional y que ya son conocidas por el resto de los juveniles.



Hay nombres de futbolistas que ya juegan en los últimos tres años en la Serie A. Luis Segovia y Adolfo Muñoz, de El Nacional, Jordan Sierra, del Delfín, Byron Castillo y Rojas, de Aucas, entre otros, son parte de la cuota de que han ganado experiencia en Primera. Durante el 2016 se realizaron 16 microciclos de trabajo.



Ellos han jugado en sus clubes a pesar que este año no se aplicó la normativa de incluir 45 minutos obligatoriamente a un juvenil en cancha, pero la Federación Ecuatoriana de Fútbol organizó un torneo Sub 19 para nutrir a la ‘Mini Tri’.



En el grupo hay cuatro futbolistas que militan en el exterior. Allí están el golero Omar Carabalí, del Colo Colo de Chile, y el delantero Bryan Cabezas, del Atalanta de Italia. Ambos todavía no han debutado en primera en esos países.



Los otros dos son Pervis Estupiñán (ex LDU) del Granada juvenil de España y William Vargas, defensa de la cuarta división de Boca Juniors de Argentina.



“Sabemos que Brasil es un rival muy difícil, pero trabajamos muy duro para llegar de la mejor forma al Sudamericano. Es una gran responsabilidad representar al país. Debutar ante Brasil es un gran desafío”, manifestó Pervis Estupiñán.



Esta será la última semana de ajustes técnicos en el equipo. La Selección jugará un partido amistoso ante Venezuela (plantel del Grupo B) y tiene previsto desplazarse a Riobamba para esperar el debut.



Según el sistema del campeonato, establecido en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), los tres primeros de cada grupo se clasificarán al hexagonal final. Quito será la sede en la última fase.

El torneo dará cuatro cupos para el Mundial Sub 20, que se jugará en Corea del Sur, entre el 20 de mayo y el 11 de junio.

Según Rodríguez, en estos días, los futbolistas tendrán mayores controles para evitar distracciones antes del debut.