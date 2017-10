12 selecciones jugarán los repechajes para el Mundial Rusia 2018 

Doce selecciones aún tienen la última oportunidad para clasificar al Mundial 2018. Los seis partidos de repechajes para entrar a la cita de Rusia tendrán en sus fichas a ocho selecciones europeas, una de Asia, una de Oceanía, otra de América Central y una de América del Sur.

La FIFA deberá confirmar las fechas de los partidos de ida y vuelta. En el caso de la UEFA, el sorteo de los cruces se realizará el próximo martes y los partidos serán en noviembre.



Perú, por Conmebol, y Nueva Zelanda, por Oceanía, serán rivales y presentarán un pedido a la FIFA. En principio, los partidos están programados para el 6 y el 14 de noviembre.

Sin embargo, el gerente de la Federación Peruana de Fútbol, Antonio García, confirmó que solicitarán jugar el 11 y el 15.

“Es lo que hemos conversado con gente de Nueva Zelanda y están de acuerdo. La idea es que haya más tiempo de preparación. El pedido será formalizado y se esperará la respuesta para diseñar el calendario de preparación”, explicó.



El primer partido se jugará en Wellington y la revancha será en Lima. El duelo es un reto especial para las selecciones por la distancia entre ambos países. El DT Ricardo Gareca prepara un plan especial para tratar de clasificar al Mundial después de 32 años.



Por ejemplo, el desplazamiento implica un viaje aéreo que puede durar hasta 24 horas dependiendo de las escalas y por la diferencia de 18 horas entre Perú y Nueva Zelanda.



Otra de las complicaciones para los peruanos es el acceso a la visa. Según la Oficina de Migraciones de Nueva Zelanda en Estados Unidos, la gestión del trámite de visa para ir a alentar a la Selección peruana tarda mínimo 20 días hábiles.

El Diario El Comercio de Perú habló con el director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares de la Cancillería, César Enrique Bustamante Llosa.



El funcionario respondió que no hay forma de apurar el papeleo. “Ese es trámite de Nueva Zelanda. No es un simple trámite administrativo a realizar. El asunto tiene que pasar por toda una gestión parlamentaria y de tratados entre ambos países”, detalló.



Gareca tiene otra preocupación: el estadio para el partido de vuelta. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) le pidió al Gobierno que garantice el uso del Estadio Nacional de Lima. Esto porque el escenario está cedido para la realización de un concierto.



“Invocamos al Poder Ejecutivo, al que, al igual que a todo el pueblo peruano, hemos visto muy comprometido en el apoyo a nuestra Selección”, dice un comunicado.



El escenario, propiedad del Estado, fue alquilado para un concierto el 15 de noviembre.



Desde junio se confirmó la presencia de la banda estadounidense de punk y rock Green Day. De hecho, los organizadores del concierto informaron que se han vendido 25 000 entradas. Los directivos, por ahora, esperarán el informe de la FIFA para conocer la fecha definitiva del partido.



Otra de las selecciones que jugará el repechaje será Honduras. El DT colombiano Jorge Luis Pinto prepara su equipo y comenzó a buscar información de su rival.



Los otros equipos que jugarán son Australia vs. Honduras. Además, Suecia, Irlanda del Norte, República Irlanda, Dinamarca, Italia, Croacia, Grecia, Suiza. Para los juegos de estos equipos europeos se realizará un sorteo el 17 de octubre.