Las selecciones mundialistas se preparan con partidos amistosos

El entrenador Jorge Sampaoli empezó a preparar el ‘operativo Mundial’ con Argentina. Desde ayer, dirige a un grupo de seleccionados en Mánchester para los amistosos ante Italia y España.

El encuentro ante los italianos será el viernes en la ciudad inglesa, mientras que ante los ibéricos se disputará el martes 27, en Madrid.



Los futbolistas comenzaron a sumarse a la concentración del equipo desde el domingo por la noche. Sin embargo, hasta ayer por la tarde, el técnico todavía no contaba con Lionel Messi, Cristian Pavón, Lautaro Martínez, Pablo Pérez y Nahuel Guzmán.

Sampaoli confía en su estrella Messi, quien, en los días previos, indicó que sueña con ganar la Copa del Mundo, pero considera que es un objetivo complicado. “Ganar un Mundial no pasa siempre y por más que podés llegar a hacer todo bien, así y todo no conseguirlo, como nos pasó en 2014, que hicimos todo bien y no se nos dio”, dijo el delantero.



Consultado por cómo imagina la final de la cita mundialista, fue tajante.“Poder estar en esa final, poder ganarla, levantar la copa. Es un sueño de siempre y cada vez que llega un Mundial se hace más fuerte todavía”, remarcó.

Otras selecciones mundialistas también disputarán amistosos el viernes. Se destacan los duelos Rusia ante Brasil, Alemania contra España y Francia ante Colombia.



La ‘Verde-amarela’ comenzó a prepararse en el estadio mundialista del Spartak Moscú el compromiso ante los anfitriones del Mundial y contra Alemania (27 de marzo).



El técnico de la ‘Canarinha’, Adenor Leonardo Bachi Tite, contó solo con nueve jugadores, aunque William (Chelsea) no llegó ni siquiera a saltar al terreno de juego y se quedó ejercitándose en el gimnasio.

Participaron Ederson, Gabriel Jesús y Fernandinho, todos del Manchester City; Firmino, del Liverpool; Neto, del Valencia; Renato Augusto, del Guoan chino; William José, de la Real Sociedad y Rodrigo Caio, del Sao Paulo.



Ante la ausencia del resto de internacionales, la selección brasileña pidió al Spartak que le cediera cinco jugadores del equipo juvenil para completar el entrenamiento.



En principio, el entrenamiento matutino de hoy, en el mismo escenario, será con todos los internacionales convocados, incluidos los jugadores del Real Madrid Marcelo y Casemiro, y los del Barcelona Coutinho y Paulinho.

Brasil se enfrentará al equipo anfitrión del Mundial en el estadio Luzhnikí, escenario del partido inaugural del torneo el próximo 14 de junio y de la final el 15 de julio.



Posteriormente, los brasileños viajarán a Alemania a jugar el martes contra la campeona mundial, en el primer duelo entre ambos desde el famoso 1-7 de las semifinales del Mundial de 2014, la mayor humillación de la historia de los brasileños.



El coordinador técnico de la Federación Brasileña de Fútbol, Edu Gaspar, adelantó en rueda de prensa en la capital rusa que Brasil jugará otros dos amistosos antes del Mundial: el 3 de junio ante Croacia y el 10 de junio contra Austria.



Perú también vive la euforia de la preparación previo a su retorno a un Mundial. El cuadro inca tendrá amistosos ante Croacia e Islandia el viernes y el 27 de marzo en Estados Unidos, respectivamente.



“Vamos a ver en qué nivel estamos. Ante Croacia será un partido muy duro, tienen jugadores de alto nivel, pero tenemos que demostrar de qué estamos hechos, o sea de buen fútbol”, dijo Jefferson Farfán desde Miami.

El delantero del Lokomotiv de Rusia explicó que la selección peruana jugará con la pelota a ras del campo y con desbordes por las bandas en su amistoso con Croacia.



El goleador y capitán Paolo Guerrero (Flamengo, Brasil), quien cumple una sanción de la FIFA de seis meses por dopaje, no podrá jugar los dos primeros amistosos, pero podrá estar en los choques contra Escocia, Arabia Saudita y Suecia.



Perú debutará en el Mundial el 16 de junio ante Dinamarca, en Saransk. Luego se medirá a Francia el 21 de junio en Ekaterimburgo y cerrará sus duelos en el Grupo C contra Australia el 26 de junio en Sochi.



La última participación de Perú en un Mundial se remonta a España 1982.



En tanto, México se concentró ayer en el campamento de las afueras de la Ciudad de México para los cotejos de carácter comprobatorio ante Islandia, el viernes, y Croacia, el martes 27.