La Selección de Ecuador se entrenó en Guayaquil este 17 de febrero 

Todo era risas en la primera práctica de Ecuador, previo al amistoso frente a Honduras del próximo 22 de febrero. Los 23 seleccionados trabajaron en el colegio Torremar, al norte de Guayaquil.

El entrenamiento inició a las 16:00. La delegación llegó en un bus y de inmediato se pusieron a las órdenes del preparador físico, Rodrigo Figueroa.



Hamilton Piedra tomó con calma la convocatoria, según él es un premio al trabajo que realiza en su club, Deportivo Cuenca.



"Tengo a mi lado a arqueros que fueron campeones en sus clubes (Esteban Dreer y Máximo Banguera), eso me ayudará a seguir creciendo", mencionó el golero, antes de iniciar las tareas con Marcelo Álvarez.



Gustavo Quinteros no se acercó a conversar con los periodistas, se quedó a un lado de la cancha y desde allí observaba los trabajos que lideraba Figueroa.



Para Mario Pineida, jugador de Barcelona, este microciclo servirá para que los jugadores que tuvieron pocas oportunidades en la Tri, pueda pelear por un espacio.



"Puedo jugar de lateral por derecha o izquierda, lo bueno es que ya he formado parte del proceso y el Profe me tiene en cuenta", dijo Pineida.



Finalmente, Robert Arboleda, de Universidad Católica, invitó al público guayaquileño para el partido ante los centroamericanos. Eso porque las últimas tres veces que Ecuador jugó en Guayaquil (España, Honduras y Panamá) el estadio no se llenó.



"Les digo que nos apoyen, somos un grupo de jóvenes que queremos ganarnos un puesto. Esto forma parte de un proceso y sería bueno sentir el cariño de la gente", dijo el defensor central.