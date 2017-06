Rafael Dudamel, una de las claves del camino de Venezuela Sub 20 a la final

La imagen de un hombre, vestido con un elegante traje negro y con sus manos elevadas al cielo en forma de agradecimiento, fue la mejor representación de un hecho histórico, la clasificación de Venezuela Sub 20 a la final del Mundial de su categoría. Ese sujeto, apoyado sobre sus rodillas en el gramado del estadio mundialista de Daejeon, era el director técnico Rafael Duadamel quien no pudo ocultar su emoción después del logro de sus dirigidos.

La selección de Venezuela vivió un momento emotivo la mañana de este 8 de junio del 2017, el equipo ‘Vinotinto’ se clasificó, por primera vez en su historia, a la final de un Mundial. Para llegar hasta esta instancia en un torneo global el equipo juvenil vivió un proceso, comandado por un exarquero y estratega de la Selección de mayores, Rafael Dudamel.



El estratega de las dos selecciones de fútbol venezolanas – Mayores y Sub 20 – es consciente del camino que han transitado sus jugadores para llegar a jugar el último cotejo del Mundial de Corea del Sur. En la zona mixta tras el partido entre su equipo y Estados Unidos, Dudamel aseguró que el proceso que han cumplido sus jugadores ha sido por dos años.



Emocionado, tras conseguir su clasificación a las semifinales del Mundial, el estratega ‘vinotinto’ aseguró: “Esto formaba parte de nuestro sueño, de nuestros objetivos. Hace dos años seguramente no solo se veía lejano, sino que quizás producía un poco de incredulidad. Y es normal, porque vamos haciendo vida en un país que a nivel de fútbol tenemos mucho que construir”.



Pero la trayectoria de Dudamel al frente de la Selección de su país no solo tiene dos años. En 2013, dirigiendo a Venezuela Sub 17 el estratega llanero consiguió la clasificación al Mundial y logró el segundo lugar del torneo Sudamericano de ese año, el campeón de aquella edición fue Argentina, que además eran los anfitriones. Tras conseguir esos logros pasó a dirigir a la Sub 20



En abril del 2016 el exguardameta fue el llamado para reemplazar a Noel Sanvicente al frente de la Selección mayor de su país, Dudamel aceptó pero decidió mantenerse entrenando a la ‘mini vinotinto’, respetando así el proceso que cumplían sus jugadores desde el Sudamericano de Argentina.

Esa fue una de las claves del momento que ahora vive el equipo venezolano, respetar un proceso, así lo asegura el Director Técnico Alfredo Encalada, quien ha trabajado directamente con las divisiones formativas del fútbol ecuatoriano. Para el estratega nacional la ‘vinotinto’ ha “respetando las etapas y quemando a cada una de ellas”. Además, asegura que mantener a un estratega que conoce el medio y que ha trabajado con los jóvenes es clave.



En el caso de Ecuador, Encalada dijo que ya se está trabajando en procesos con selecciones juveniles y expresó su apoyo total a los directores técnicos ecuatorianos. Es el caso de Jorge Rodríguez que comanda a la ‘Tri’ Sub 20 y que estuvo vinculado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) desde 2005.



La mini – Tri también clasificó al Mundial, aunque los ecuatorianos fueron eliminados en primera ronda, tuvieron una destacada actuación en la competición en la que fueron segundos. Por su parte, los venezolanos se clasificaron en tercer lugar y, desde esa posición, consiguieron un cupo para la final del Mundial que se jugará el próximo domingo 11 de junio del 2017.