La Selección Sub 20 de Venezuela trabajó 10 años para llegar a una final

El arquero Wuilker Faríñez, héroe de la clasificación ‘vinotinto’ a la final del Mundial Sub 20, surgió gracias a una regla impuesta por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Desde el 2007, la FVF obligó a que los clubes ubiquen un jugador de al menos 18 años en los partidos, una normativa parecida a la que hubo en Ecuador hace dos años.



Así, aparecieron Yeferson Soteldo, Yangel Herrera y Ronaldo Peña, que el jueves 8 de junio celebraron el triunfo ante Uruguay, en penales (4-3). En la final, se medirán a Inglaterra, el domingo, a las 05:00 (de Ecuador).



La diferencia con el balompié ecuatoriano fue que, a la ‘regla del juvenil’, la acompañó un proceso. La FVF incorporó al histórico golero Rafael Dudamel, en el 2012, a las selecciones juveniles.

Por esta regla, los equipos invirtieron más en juveniles con aporte de la empresa privada. Así lo indica Jean Pierre, jugador venezolano de baloncesto del club Récord del torneo provincial de Pichincha. “La compañía Polar invirtió. Y, pese a la complicada situación, se mantuvo el auspicio”.

Él dice que el fútbol y el béisbol son los deportes más populares de su país. En la Primera División del balompié hay 18 clubes. Varios de estos planteles cuentan con entre dos y tres juveniles en sus plantillas.



Con ese impulso, Dudamel siguió su proceso. En el Sudamericano Sub 17, del 2013, hizo jugar a varios de los que hoy brillan. El plantel se clasificó al Mundial de Emiratos Árabes.



Tres años más tarde le encomendaron la selección mayor y el DT dijo que su misión sería llegar al Mundial 2022. Por ello, quiso seguir cerca de los juveniles y dirigió a la Sub 20 en el Sudamericano de Ecuador, que ahora está en el Mundial de Corea del Sur.



El domingo, dirigirá la primera final internacional para el fútbol de su país. No se olvidó de la situación política y pidió a Nicolás Maduro parar “ya las armas”. Esto por la muerte de otro joven de 17 años en protestas en Caracas.