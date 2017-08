Perú confía en que Guerrero se recupere de lesión para el partido con Ecuador

El comando técnico de la selección de Perú consideró que el delantero Paolo Guerrero se recuperará a tiempo de una lesión que sufrió jugando por el Flamengo brasileño y llegará en plena forma al partido de eliminatorias mundialistas contra Ecuador, del próximo 5 de septiembre del 2017.

"Por la cantidad de días entre su lesión y el partido ante Ecuador, tenemos pleno optimismo en que Guerrero llegará", declaró el preparador físico de la selección, Néstor Bonillo, a la emisora RPP Noticias.



Bonillo detalló que Guerrero, quien deberá cumplir ante Bolivia con una fecha de suspensión, ha sufrido "un desgarro en el sector proximal, que es más cerca del glúteo, una zona más benigna que la parte discal, que es más cerca a la rodilla".



"El jugador solo va a jugar cuando esté totalmente recuperado, lo tiene claro Paolo y el propio Flamengo", enfatizó. Guerrero, quien es goleador del Flamengo, se lesionó hace una semana en el partido que disputó su equipo contra el Vasco da Gama por el torneo brasileño.



El preparador físico de Perú indicó, por otra parte, que no puede confirmar si en la convocatoria que hará el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, se incluirá al media punta Jefferson Farfán.



"Hasta que Gareca no se pronuncie al respecto voy a hablar de forma general y no particular para no generar expectativas. El único jugador que no hemos podido observar fue a André Carrillo, ya que cuando Ricardo estaba en Portugal, él estaba en otro sector, pero lo vamos a ver en otra oportunidad", explicó.



Bonillo también dijo que la lesión que sufrió el fin de semana pasado el central Alberto Rodríguez no ha sido de gravedad y ya ha sido evaluado por el equipo médico de Perú.



Perú jugará el próximo 31 de agosto contra Bolivia, en Lima, y el 5 de septiembre se enfrentará a Ecuador, en partidos considerados definitivos en su aspiración de alcanzar la zona de clasificación de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.