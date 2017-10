Clubes de Ecuador se expresan sobre los actos de indisciplina en la Selección

Delfín SC, El Nacional, Deportivo Cuenca y Macará han sido los clubes que, hasta la mañana de este 13 de octubre del 2017, han publicado comunicados sobre los actos de indisciplina sucedidos en la concentración de Ecuador, entre la noche del pasado viernes 6 de octubre del 2017 y la madrugada del sábado 7.

En ese lapso de tiempo, según publicó en su cuenta de Twitter el periodista deportivo Reinaldo Romero, cinco jugadores salieron de la Casa de la Selección “pese a la advertencia de la seguridad”, mencionó Romero. Además, acompañó su publicación de fotografías en las que se puede ver un automóvil – en el que supuestamente salieron los jugadores – estacionado cerca del lugar en el que se concentra la Selección ecuatoriana.



Después de este hecho algunos clubes, que tuvieron jugadores convocados a la Selección, publicaron comunicados oficiales sobre el hecho. En estas publicaciones dejaban en claro que sus deportistas no formaron parte de los actos de indisciplina y mostraban su total respaldo a jugadores como Carlos Feraud, de Macará; Luis Segovia de El Nacional, entre otros.

COMUNICADO | Ante los últimos acontecimientos en la Selección Nacional: pic.twitter.com/dwIzJEfzKQ — C.D. El Nacional (@elnacionalec) 12 de octubre de 2017

💪🏿🇪🇨⚽️ en el momento que me toque vestirte lo haré con toda la responsabilidad y orgullo mi tricolor 🇪🇨👏🏿💪🏿⚽️ vamos Ecuador pic.twitter.com/RxK4m8Cven — jefferson orejuela (@elore53) 13 de octubre de 2017

Por otro lado, el mediocampista Jefferson Orejuela, que milita en el Fluminense de Brasil, publicó una aclaración en Twitter en la que aseguraba que él nunca formó parte de un acto de indisciplina y que no salió de la concentración. Además concluyó en el comunicado: “Cada vez que he tenido la oportunidad, he representado con orgullo y valentía a Ecuador y esta última vez no fue la excepción”.

Quien también se pronunció sobre los actos de indisciplina fue el dirigente de Independiente del Valle Santiago Morales, él se enteró por redes sociales que un jugador de su club estaría involucrado en los actos de indisciplina. Morales aseguró que el asunto se manejará a la interna del equipo y que se trata de un tema complejo.



El pasado jueves 12 de octubre del 2017, en su reunión de directorio la FEF, decidió suspender de manera unánime a los cinco jugadores involucrados en los actos de indisciplina. Esta decisión se la tomó después de analizar un informe del estratega Jorge Célico.