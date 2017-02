El Sao Paulo transfiere al Real Madrid a una promesa de 17 años

El Sao Paulo transferirá a cambio de tres millones de euros al Real Madrid al creativo Agusto Galván, de 17 años, una de las grandes promesas del club de Morumbi, informaron hoy medios locales que citan al representante.

Voceros del Sao Paulo dijeron a Efe que, aunque el traspaso de Augusto César Verissimo Galván se da como un hecho, aún no pueden confirmar si todos los detalles fueron definidos.



Galván, dueño de la emblemática camisa número 10 en el equipo sub 17 del Sao Paulo, ya había anunciado su intención de no renovar el contrato, que vence el 25 de marzo, cuando cumple 18 años.



El club tricolor de la mayor ciudad de Sao Paulo recibirá inicialmente un millón de euros por la transferencia y los otros dos millones están condicionados al cumplimiento de metas de Galván en el Real Madrid.



Pese a que el Real Madrid podría contratar al centrocampista a finales de marzo sin pagar por los derechos, terminó aceptando los términos del Sao Paulo debido a que el jugador también despertaba interés en otros clubes europeos, como el Manchester City, el Hamburgo y el Red Bull Leipzig.



La transferencia será posible en marzo debido a que el jugador ya tendrá 18 años, con lo que no se violan las normas de la FIFA sobre derechos de menores de edad, y gracias a que la entidad rectora del fútbol mundial suspendió la sanción que le impedía al Real Madrid contratar refuerzos.



A pesar de ser considerado una promesa, el jugador permanecía con las categorías juveniles del Sao Paulo en el centro de entrenamientos de Cotía , en al región metropolitana de la capital paulista, y prácticamente no actuó el año pasado debido a los problemas que surgieron con su primer contrato como profesional.