Sao Paulo perdió 2-1 ante Coritiba y vuelve a zona roja del Brasileirao 2017

El Sao Paulo cayó 2-1 ante el Coritiba este jueves y volvió a la zona de descenso del Campeonato Brasileño 2017, dominado con holgura por su archirrival Corinthians.

Los hinchas del 'tricolor', en el que actuó el defensa ecuatoriano Robert Arboleda, se preparaban para una noche de pura alegría: después del repechaje épico que resultó en una victoria 4-3 contra el Botafogo el fin de semana, Sao Paulo batió el récord de público del campeonato de este año al llenar su estadio 'Morumbi' con más de 53000 espectadores.

Time escalado!

Renan; Bruno, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei, Petros e Hernanes; Marcinho, Pratto e Cueva #VamosSãoPaulo! — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 3 de agosto de 2017

Pero pese a que tuvieron el balón durante más tiempo (63%) , los de Dorival Júnior no fueron tan efectivos en su llegada al arco y desperdiciaron la oportunidad de inaugurar una racha ganadora cuando falta una fecha para completar la primera vuelta del campeonato.



Un penal a favor del Coritiba a los 55 minutos y un rápido contraataque poco después dejaron al Sao Paulo con un incómodo 2-0, que sólo consiguió aliviar parcialmente con un gol de Denilson en los minutos finales.

Con el desenlace 2-1, Coritiba se catapultó de la decimoséptima a la duodécima posición de la tabla y Sao Paulo regresó a la zona del descenso, al la decimoséptima de donde tanto le había costado salir.



Atlético Paranaense, por su parte, goleó 5-0 al modesto Avaí y escaló así cuatro posiciones, hasta el décimo lugar.



En el último encuentro de la decimoctava fecha, Cruzeiro venció 2-0 al Vasco, lo que los deja en séptima y novena colocación, respectivamente.



El Brasileirao-2017 continúa dominado con tranquilidad por el Corinthians, que sumó el miércoles su 33º partido sin perder y lidera el campeonato con 44 puntos.



Le escoltan el Gremio, con 36 puntos, y Santos con 34.



El vigente campeón, Palmeiras, se ubica cuarto con 32 unidades.

Resultados de la decimoctava fecha de la liga brasileña:



Miércoles:

Sport - Fluminense 2-2

Chapecoense - Bahía 1-1

At. Mineiro - Corinthians 0-2

Vitoria - Ponte Preta 3-1

Botafogo - Palmeiras 1-2

Santos - Flamengo 3-2

Atlético GO - Gremio 0-1



Jueves:

Sao Paulo - Coritiba 1-2

At. Paranaense - Avaí 5-0

Vasco - Cruzeiro 0-2

Posiciones:



1. Corinthians 44 Pts

2. Gremio 36

3. Santos 34

4. Palmeiras 32

5. Flamengo 29

6. Sport 28

7. Cruzeiro 26

8. Botafogo 24

9. Vasco 23

10. At. Paranaense 23

11. At. Mineiro 23

12. Coritiba 22

13. Chapecoense 22

14. Fluminense 22

15. Ponte Preta 21

16. Bahia 20

17. Sao Paulo 19

18. Avaí 17 18

19. Vitória 16

20. Atlético-GO 12