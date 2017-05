Santos empata con The Strongest y avanza a octavos de la Libertadores

El brasileño Santos aseguró el miércoles su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores 2017 al empatar 1-1 con The Strongest en La Paz, por la quinta fecha del Grupo 2, un resultado que comprometió la continuidad del club boliviano.

Alejandro Chumacero convirtió el gol de los atigrados a los 39 minutos en una jugada muy trabajada que se originó en la banda izquierda, mientras que el empate del 'Peixe' fue anotado por Vitor Bueno a los 68, empalmando un pase de Lucas Lima.



Santos jugó con diez hombres desde los 22 minutos por la expulsión de Bruno Henrique y The Strongest no logró sacar provecho a esa situación, además de fallar un penal que ejecutó su capitán Pablo Escobar en el último tramo del partido.



Con este resultado, la llave es liderada por Santos con 9 puntos, dejando como escolta a The Strongest con 8.



El colombiano Santa Fe, que ganó 2-0 al Sporting Cristal en Lima, es tercero con 7 y en el fondo ya eliminado se ubica el cuadro peruano con 2 puntos.



En la sexta y última fecha de la llave, el próximo martes, el 'Tigre' paceño mínimo debe empatar ante Santa Fe en Bogotá para asegurar la clasificación, mientras que Santos será anfitrión de los peruanos.



El local empezó tomando la iniciativa con incisivos ataques por la banda derecha, donde los frecuentes desbordes de Alejandro Chumacero y Diego Bejarano tuvieron a maltraer a Jonathan Copete. El 'Tigre' de Achumani hacía circular la pelota con rapidez para ahogar al 'Peixe'.

En el primer cuarto de hora los atigrados generaron varias jugadas de peligrosidad, donde el uruguayo Matías Alonso, el brasileño Fernando Martelli, el paraguayo nacionalizado Pablo Escobar y el propio Chumacero tuvieron claras opciones de gol, metiéndole ritmo al lance.



Los brasileños presionaban desde el medio campo para evitar que The Strongest saliera desde el fondo con jugadas elaboradas. Por momentos, la visita insinuaba también su talante generando jugadas ofensivas.



Muy temprano, a los 22 minutos, Santos se vio en inferioridad numérica tras la expulsión de Bruno Henrique por falta contra Chumacero. Era su segunda tarjeta amarilla acumulada.



Pese a tener un jugador más sobre la cancha, The Strongest perdió el orden inicial y careció de sorpresa. Santos fortaleció las dos líneas de cuatro para taparle los espacios de salida al plantel boliviano y frenar su desplazamiento. Los albos se dieron modos para eclipsar al inquieto Chumacero.



A los 39 minutos llegó el tanto de los locales mediante Chumacero, goleador de la Copa Libertadores, que coronó una hilvanada jugada gestada con un pase profundo servido por Raúl Castro por el carril izquierdo. El volante boliviano recibió el balón en el área grande, encaró al portero Vanderlei haciéndole un quiebre a la izquierda y dejándolo tendido para elegir después el mejor ángulo de anotación.



Santos volvió al segundo tiempo con cierta pasividad. No tuvo creación ni salida y cedió el medio terreno, presentando escasos avances ofensivos. The Strongest, pese a tener más oportunidades de gol, desaprovechó muchas de ellas. Pablo Escobar, su habitual figura, estuvo como ausente del partido y, peor todavía, con la pólvora mojada.



Cuando menos se esperaba, Santos llegó al empate a través de Vitor Bueno (68) que conectó en el área un centro servido desde la derecha por Lucas Lima. Un balde de agua fría para los locales que en este lance no presentaron su habitual juego de conjunto.



Los atigrados desaprovecharon la mejor oportunidad de sellar el partido cuando Escobar marró un tiro penal (84) , enviando la pelota sobre el travesaño, en la que sería la última jugada de peligro en el área brasileña.