Sanción de FIFA reactiva reclamo de Guillermo Lasso contra el presidente de la FEF

Guillermo Lasso insistirá en el llamamiento a confesión judicial del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Carlos Villacís. Así lo reconoció el asesor legal del excandidato presidencial, Aparicio Caicedo.

La medida se debe a las supuestas agresiones que habría sufrido Lasso, el pasado 28 de marzo en los exteriores del estadio Olímpico Atahualpa, después de que Ecuador perdió 2-0 ante Colombia por las eliminatorias sudamericanas. “El presidente de la FEF debe dar explicaciones, no quedó nada claro. Debe haber sanciones a los responsables”, dijo Caicedo.

Galo Chiriboga, Fiscal General del Estado hasta este miércoles 10 de mayo,anunció en marzo pasado que se realizaría una investigación del tema, sin embargo hasta el momento no ha existido otro pronunciamiento oficial respecto a los hechos ocurridos en los exteriores del escenario.



Hasta el momento, Lasso y su movimiento político (CREO) no han definido cuáles serían las acciones legales que secundarían a la confesión de Villacís. Según Caicedo, están recopilando información para optar por la imputación correcta.



“Tenemos muy bien preparado el caso, pero no puedo darle detalles porque lo hemos manejado en privado”, mencionó el abogado. Según él, han estado en contacto con personas de la FEF, que los han ayudado a recabar información.



A decir de Caicedo, la reciente sanción que impuso la FIFA a la FEF, por los hechos ocurridos ese día, sustentan la postura de Lasso. “Refuerza tremendamente nuestro argumento, daremos con los responsables”, dijo.



El organismo internacional impuso una sanción de USD 14 898 a la FEF, por las manifestaciones políticas que se registraron durante y después del partido ante los colombianos.



Lasso denunció que se habrían vendido una cantidad considerable de entradas, para el partido entre Ecuador y Colombia, a un grupo de personas consignadas a agredirlo a él y su familia.



Al momento Lasso está fuera del país y no se ha manifestado respecto al tema. Tampoco lo hicieron los representantes del movimiento.