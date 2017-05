Sampaoli convocará a Icardi para dos amistosos de Argentina

El delantero del Inter de Milán Mauro Icardi entrará en la próxima convocatoria de la selección argentina de fútbol para disputar dos amistosos en junio, según aseguró hoy, 17 de mayo del 2017, la prensa local.

La Asociación Argentina de Fútbol (AFA) anunciará el viernes la lista de convocados pese a que oficialemente aún no tiene entrenador. Se espera que Jorge Sampaoli, que dirige actualmente en el Sevilla, viaje la próxima semana a Buenos Aires para oficializar su llegada.



'Messi + Icardi: la fuerte decisión fundacional de Sampaoli en su lista fantasma', tituló hoy el diario La Nación acerca de la decisión del entrenador argentino. Según La Nación, Sampaoli conformó la lista que la AFA difundirá este viernes aunque sin mencionar todavía al entrenador, que el sábado dirigirá al Sevilla por última vez, agregó el matutino.



El llamado a Icardi "será el sello saliente de la convocatoria bautismal de Jorge Sampaoli" para enfrentar a Brasil el 9 de junio en Melbourne, Australia, y a Singapur, cuatro días después. Icardi, de 24 años solo jugó algunos minutos en el seleccionado argentino.En octubre de 2013, el entonces entrenador Alejandro Sabella lo convocó para reemplazar al astro Lionel Messi en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Brasil 2014.



En esa oportunidad Icardi jugó poco más de 10 minutos ante Uruguay. Acerca de Sampaoli, "La Nación" indicó que la AFA pagaría el 1 de junio 1,5 millones de euros para poner fin al contrato que el técnico tiene vigente todavía por un año más con el Sevilla, aunque el entrenador "trabaja para la selección (argentina) hace tiempo".



"Si no surge ningún contratiempo de última hora, en la conferencia de prensa de pasado mañana, el ex técnico de la selección de Chile dirá adiós" al Sevilla, agregó el diario argentino. En cuanto a la primera convocatoria, Sampaoli incluirá a la mayoría de los jugadores "históricos" del equipo nacional, entre ellos el volante Javier Mascherano.

"No va a prescindir de una generación a la que admira. Pero sólo habrá un indiscutido: Messi", indicó el matutino. Sampaoli aprovechará los amistosos frente a Brasil y Singapur para definir el plantel que el 31 de agosto próximo visitará a Uruguay en Montevideo por las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.



Argentina suma 22 puntos en el quinto lugar de la competencia clasificatoria para el Mundial. Si las eliminatorias finalizaran hoy debería jugar una repesca frente al ganador de la zona de Oceanía, pues sólo los cuatro primeros se clasifican de forma directa.