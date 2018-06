Cuidar la salud y fortalecer lazos motivan para correr la 15K

LEA TAMBIÉN

En abril del 2017 empezó a sentir mareos. Lorena Cevallos se preocupó. Pensó que se trataba de alguna enfermedad y buscó consejos.

Le dijeron que se involucrara en el deporte. Empezó a ir a bailoterapias y sintió cambios en su estilo de vida. Se sintió más ágil y revitalizada.



Uno de sus amigos le contó que compitió en la Liga 10K. Recalcó que debería probarse en el atletismo, pues le veía madera para trotar en el asfalto.



La quiteña, quien trabaja diariamente en una oficina farmacéutica de la capital, se aventuró a entrenarse.



Un año después, está lista para su primera Quito Últimas Noticias 15K, que parte desde la avenida Maldonado y El Tablón, en los exteriores de Grupo EL COMERCIO, a las 08:15, con las damas.



Cevallos es una de los 18 000 competidores en las calles capitalinas. Según las estadísticas de la 15K, la presencia femenina creció en los últimos años. De cada seis inscripciones, una corresponde a una dama; esto originó el incremento del 35%.



Animada y junto a sus amigas Karen Arboleda y María Antonieta Ramírez, Lorena acudió al parque La Carolina, el 29 de mayo del 2018, para cumplir una de sus últimas rutinas antes de su estreno en la 15K. Su novio llegó más tarde para acompañarla en el trote.



Está feliz y ansiosa por llegar a la meta del Atahualpa. Dice que también le ayudará a probarse a sí misma.

Unidas en ruta con el recuerdo de Martín



Inés Salazar, de 54 años, volvió a las pistas en abril, tras superar una fractura en la costilla. Piscina, gimnasio y ejercicios le permitieron recuperarse en unos tres meses tras la lesión y ahora está lista para la Quito Últimas Noticias 15K. “Todos me dicen: ¡Después de que paraste no bajaste el nivel!”, comenta, tras una de las prácticas en el parque La Carolina.



La acompaña su hija María José Sánchez, con quien se entrena habitualmente, además de otras seis personas, para pruebas de medio fondo. Ambas están unidas siempre en las pistas y en las carreras.



Las impulsa el recuerdo de Martín, quien falleció hace dos años. Inés tiene presente a su hijo y María José a su hermano. Él fue, precisamente, quien las motivó a trotar.



Con él se habían propuesto correr una maratón y el reto sigue presente. Con él empezaron en las competencias hace ocho años. Inés estuvo con Martín en la Quito Últimas por primera vez. Hoy interviene por octava vez en la prueba internacional.



‘Majo’ también cubrirá el trayecto de los 15 km. En la meta esperará a su madre, quien es su orgullo.



Para ambas, correr es ya un estilo de vida. “Correr ha sido de todo para mí: me he caído, me fracturé un dedo, he disfrutado...”, dice María José. Su madre recalca que cuando no corre se siente mal. Hoy pasarán por el asfalto de las calles quiteñas.

Su primera Quito Últimas Noticias 15 K



Cuando empezó a entrenarse bajo la tutela de Franklin Tenorio, excampeón y director de la Quito Últimas 15K, Soraya Sosa apenas pudo dar dos de las tres vueltas que le sugirieron. Empezó a dudar de involucrarse en el atletismo. Pensó que no era para ella.



“Quedé rendida. Me dije: ¡Dios mío, en que me metí!”, comenta la atleta que empezó a practicar hace tres meses. Los días pasaron, y con el cambio en su alimentación y las prácticas mejoró su nivel.



Su esposo Martín Onofa también empezó a practicar. Hoy, ambos corren por primera vez la competencia más grande del Ecuador.



“Ahora, ya doy 12 vueltas a la pista sintética de La Carolina sin problemas”, dice orgullosa Soraya, quien es ingeniera en Diseño Gráfico y tiene dos hijos. Junto a ella también estarán sus hermanos Victoria y Ricardo. Será un recorrido familiar.



Para llegar a esta carrera, Soraya dice que se ha preparado conscientemente. Ya estuvo en una carrera 5K en Salinas, aunque tuvo problemas de deshidratación. Pero dice que eso pasó y ahora se siente lista para el desafío de los 15 kilómetros.



La motivación también es mejorar su calidad de vida. Desde que empezó a correr dejó de ver televisión y se siente más activa. La mayoría de veces, opta por caminar antes que ir en auto. También cambió de dieta. Mejoró sus hábitos alimenticios.