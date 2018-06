Salah realiza su primer entrenamiento colectivo con Egipto en el Mundial

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La gran estrella de Egipto, Mohamed Salah, participó este miércoles, 13 de junio del 2018, en Grozni, a dos días del debut de su selección en el Mundial, en su primer entrenamiento colectivo desde su lesión el 26 de mayo en la final de la Liga de Campeones.

El astro del Liverpool estuvo corriendo y haciendo ejercicios con el balón junto a sus compañeros en el campo de entrenamiento de los 'Faraones' durante la Copa del Mundo, donde el equipo norteafricano debutará el viernes frente a Uruguay por el Grupo A en Ekaterimburgo a las 12H00 GMT.



El director de la selección, Ihab Lahita fue cauteloso en cuanto a los progresos que viene mostrando Salah, al señalar que no había garantías de que pueda jugar el viernes ante la celeste, en el retorno de Egipto a los mundiales desde Itlia-1990.



“Hay un buen grado de progreso (de parte de Salah) pero no hay ninguna definición sobre si podrá estar el viernes...venimos siguiendo su caso día a día”, dijo a periodistas.



Salah se lesionó a la media hora de partido en Kiev, durante la final de la Champions, cuando se dañó el hombro izquierdo en una acción con el defensa del Real Madrid, Sergio Ramos.



El domingo, el atacante egipcio no se había ejercitado, mientras que lunes y martes lo había hecho de manera individual, con trabajo diferenciado, cuando sus compañeros entrenaban en grupo.



“Vamos a esperar hasta el último momento para decir si juega o no” contra Uruguay en Ekaterimburgo, había declarado el martes el médico del equipo, Mohamed Abu Al Ela.



Egipto forma parte del grupo A. Después del debut ante la Celeste jugarán contra el anfitrión ruso el martes 19 y cerrarán la primera fase contra Arabia Saudí el lunes 25.



Lea más noticias del Mundial de Rusia AQUÍ