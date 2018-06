Suiza buscará acercarse a los octavos de final ante una eliminada Costa Rica (Previa)

LEA TAMBIÉN

Las selecciones de Suiza y Costa Rica se enfrentarán este miércoles 27 de junio de 2018 desde las 18:00 GMT (13:00 hora de Ecuador) en la tercera fecha del Grupo E en el estadio de Nizhni Novgorod.

El conjunto suizo buscará al menos rescatar un punto ante una eliminada Costa Rica y avanzar a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 y para volver a centrarse en el fútbol tras varios días marcados por un escándalo político.

Las cuentas salen bien a los helvéticos. Incluso la derrota en Nizhni Nóvgorod podría clasificarlos, si Serbia gana a Brasil en el otro choque del Grupo E. Pero el equipo de Vladimir Petkovic, que tuvo que remontar sus dos partidos anteriores, no quiere más sobresaltos. No fueron sin embargo los "ticos"el único dolor de cabeza para Petkovic desde la agónica remontada ante Serbia el viernes.

Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka, de origen albano-kosovar y las dos grandes estrellas suizas, irritaron a Serbia al celebrar sus goles en el partido imitando con las manos un pájaro en alusión al águila bicéfala de la bandera de Albania.



Serbia, que no reconoce la independencia de su antigua provincia Kosovo, se quejó ante la FIFA, y el ente multó a ambos jugadores por “comportamiento antideportivo” después de que el escándalo dominara durante días la concentración suiza. “El fútbol tiene que despertar emociones”, zanjó Petkovic, que esquivó la pregunta de si había pedido a sus jugadores evitar esa celebración.



La experiencia de Suiza, que juega su cuarto Mundial consecutivo, las estrellas de su plantel y la capacidad de remontada que mostró en los dos partidos anteriores invitan a pensar en una cómoda clasificación a octavos mañana.



Pero Costa Rica puede convertirse en una trampa. Es cierto que la prematura eliminación dejó sabor a fin de ciclo y que el técnico Óscar Ramírez llega muy cuestionado y entre rumores de destitución. "Estoy durmiendo bien, porque he tratado de hacer lo mejor", aseguró, previendo días turbulentos.



Pero igual de cierto es que la "generación dorada"que llevó a los "ticos" a los cuartos de final en Brasil 2014 no quiere acabar ese ciclo en Rusia 2018 sin puntos ni goles, la gran deuda de jugadores de nivel como el capitán Bryan Ruiz o el delantero Joel Campbell. "Somos ganadores, no somos mediocres.

No queremos ir a ningún partido pensando que vamos a ir a cumplir y nada más", dijo el defensor Kendall Waston. "Queremos ganar por nuestro propio orgullo, por darnos una alegría. También tenemos un país que representar, nuestras familias también. Queremos terminar de la mejor manera".



A pesar de sus dos derrotas, los "ticos"volvieron a ser un hueso duro de roer en defensa. El arco protegido por Keylor Navas, portero estrella del Real Madrid, resistió hasta el minuto 91 frente a Brasil y Serbia solo lo doblegó con un tiro libre de Alexandr Kolarov.



El suizo Petkovic aseguró que tomó en cuenta la situación del rival al preparar el partido. "Es un adversario que no se quiere ir a casa con cero puntos y que está bajo mucha presión de su opinión pública", sostuvo. Costa Rica podrá no jugarse los octavos, pero sí algo igual de importante:un adiós digno a su mejor generación de futbolistas.

